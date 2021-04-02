В России могут ввести уголовное наказание за героизацию преступников

В России предложили ввести уголовное наказание для СМИ и других субъектов распространения информации за героизацию преступников. С такой инициативой выступила уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец. Соответствующее письмо она направила депутату Госдумы Александру Хинштейну.

По словам Волынец, под влияние подобной информации чаще всего подпадают дети. А это в дальнейшем может способствовать появлению у них нездоровых стереотипов. При этом омбудсмен напомнила, что защита несовершеннолетних является одним из главных направлений российской государственной политики.

"Данная норма должна работать и в отношении членов семей, друзей, знакомых, соседей преступников, а также иных лиц, выдающих себя за таковых", — передаёт RT текст обращения.

Ранее Лайф писал, что в России могут запретить продажу алкоголя и сигарет покупателям с детьми. Предполагается, что такая мера поможет снизить уровень подросткового алкоголизма.

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