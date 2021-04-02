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Кремль раскрыл детали приглашения Путина на саммит по климату, организованный США

Встреча запланирована на 22–23 апреля и пройдёт онлайн.

2 апреля 2021, 10:48

Фото © Kremlin.ru

В Кремле получили приглашение президента США Джо Байдена, адресованное российскому лидеру Владимиру Путину, принять участие в климатическом саммите. Эту информацию подтвердил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Посол Антонов: Отношения России и США находятся в глубочайшем кризисе

Посол Антонов: Отношения России и США находятся в глубочайшем кризисе

"Да, действительно, приглашение получено. Но вместе с тем пока отсутствуют детали", — сообщил представитель Кремля.

Песков отметил, что сейчас по дипломатическим каналам через наше посольство в Вашингтоне и через американское посольство в Москве российская сторона пытается выяснить подробности предстоящего саммита.

В американской прессе ранее прошла информация, что господин Байден пригласил 40 мировых лидеров на переговоры по климату. Встреча запланирована на 22–23 апреля и пройдёт онлайн.

Лавров: Конфронтация России и США достигла дна

Лавров: Конфронтация России и США достигла дна

Отметим, что отношения России и США переживают очередной кризис. Российский посол в США Анатолий Антонов даже был вызван в Москву для консультаций из-за скандальных заявлений Джо Байдена и после того, как США внесли Россию в список стран, с которыми запрещён экспорт и импорт вооружений. 21 марта дипломат прибыл в Москву и принял участие в консультациях по российско-американским отношениям. Антонов также заявил, что Москве предстоит провести большую работу по анализу сложившейся ситуации и пока не понятно, сколько времени это займёт.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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