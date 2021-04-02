Кремль раскрыл детали приглашения Путина на саммит по климату, организованный США

Переговоры намечены на 22–23 апреля и состоятся в онлайн-формате.

В Кремле получили приглашение президента США Джо Байдена, адресованное российскому лидеру Владимиру Путину, принять участие в климатическом саммите. Эту информацию подтвердил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Да, действительно, приглашение получено. Но вместе с тем пока отсутствуют детали", — сообщил представитель Кремля.

Песков отметил, что сейчас по дипломатическим каналам через наше посольство в Вашингтоне и через американское посольство в Москве российская сторона пытается выяснить подробности предстоящего саммита.