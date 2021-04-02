Кремль раскрыл детали приглашения Путина на саммит по климату, организованный США
Переговоры намечены на 22–23 апреля и состоятся в онлайн-формате.
В Кремле получили приглашение президента США Джо Байдена, адресованное российскому лидеру Владимиру Путину, принять участие в климатическом саммите. Эту информацию подтвердил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Да, действительно, приглашение получено. Но вместе с тем пока отсутствуют детали", — сообщил представитель Кремля.
Песков отметил, что сейчас по дипломатическим каналам через наше посольство в Вашингтоне и через американское посольство в Москве российская сторона пытается выяснить подробности предстоящего саммита.
В американской прессе ранее прошла информация, что господин Байден пригласил 40 мировых лидеров на переговоры по климату. Встреча запланирована на 22–23 апреля и пройдёт онлайн.
Отметим, что отношения России и США переживают очередной кризис. Российский посол в США Анатолий Антонов даже был вызван в Москву для консультаций из-за скандальных заявлений Джо Байдена и после того, как США внесли Россию в список стран, с которыми запрещён экспорт и импорт вооружений. 21 марта дипломат прибыл в Москву и принял участие в консультациях по российско-американским отношениям. Антонов также заявил, что Москве предстоит провести большую работу по анализу сложившейся ситуации и пока не понятно, сколько времени это займёт.
- В России разрабатывают цепочку гиперзвуковых комплексов для развития "Авангарда" и "Циркона"
- "Я был за рулём": Опубликовано видео допроса блогера Эдварда Била по делу о резонансном ДТП в Москве
- Суд в Москве оштрафовал Twitter на 3,2 миллиона за отказ удалить призывы к участию подростков в незаконной акции
Фото © Kremlin.ru