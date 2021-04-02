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Глава РФПИ рассказал Путину о роботе-конвейере, создающем 300 тестов на ковид в час

Его использование не требует наличия высококвалифицированного персонала.

2 апреля 2021, 11:08

Фото © Pixabay

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал президенту РФ Владимиру Путину о роботе-конвейере, способном делать три сотни тестов на коронавирус в час.

"Наши тесты очень востребованы в аэропортах и других местах вне лабораторий. И сейчас мы объявим о роботе-конвейере, который может делать 300 тестов в час и не требует высококвалифицированного персонала", — сказал Дмитриев на встрече с главой государства.

Он назвал автоматизацию сдачи теста вне лабораторий ключевым решением не только для России, но и для других стран.

Путин в свою очередь уточнил, что фонд вносит существенный вклад в борьбу с коронавирусом, создавая тест-системы и продвигая вакцины, в том числе и на мировые рынки.

Россияне смогут узнать результаты своих тестов на коронавирус на "Госуслугах"

Россияне смогут узнать результаты своих тестов на коронавирус на "Госуслугах"

Ранее Лайф рассказывал, что центр имени Гамалеи научился за два дня обновлять вакцину при мутации коронавируса.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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