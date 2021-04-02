Глава РФПИ рассказал Путину о роботе-конвейере, создающем 300 тестов на ковид в час

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал президенту РФ Владимиру Путину о роботе-конвейере, способном делать три сотни тестов на коронавирус в час.

"Наши тесты очень востребованы в аэропортах и других местах вне лабораторий. И сейчас мы объявим о роботе-конвейере, который может делать 300 тестов в час и не требует высококвалифицированного персонала", — сказал Дмитриев на встрече с главой государства.

Он назвал автоматизацию сдачи теста вне лабораторий ключевым решением не только для России, но и для других стран.

Путин в свою очередь уточнил, что фонд вносит существенный вклад в борьбу с коронавирусом, создавая тест-системы и продвигая вакцины, в том числе и на мировые рынки.

Ранее Лайф рассказывал, что центр имени Гамалеи научился за два дня обновлять вакцину при мутации коронавируса.

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