Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Опрос показал отношение россиян к "ковид-паспортам"

Жители РФ разделились на три лагеря.

2 апреля 2021, 11:03
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Более трети россиян (35%) позитивно оценивают идею введения "ковид-паспортов" для граждан. Однако противоположного мнения придерживаются 29% респондентов, а ещё 30% безразлично относятся к данной инициативе. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМа.

"Вообще у нас в России есть официальная позиция насчёт ковид-паспортов так называемых, и эта позиция сугубо негативная, её Татьяна Голикова, наш вице-премьер, пару раз уже открыто высказывала, что нет и не будет у нас никаких паспортов, нам это не надо, мы считаем, что это будет ограничивать права граждан", — рассказал глава ВЦИОМа Валерий Фёдоров в эфире радио "Комсомольская правда".

Причины, по которым в России вслед за Европой могут ввести "ковид-паспорта"

Причины, по которым в России вслед за Европой могут ввести "ковид-паспорта"

Согласно результатам опроса, поводом для введения "ковид-паспортов" стала борьба с ковидом — такого мнения придерживаются 12% россиян. В число популярных ответов также вошли открытие границ и защита населения (по 11 и 10% соответственно). При этом есть и конспирологические версии. Например, 7% респондентов считают, что специальные паспорта нужны для контроля за людьми.

А ранее ВЦИОМ провёл опрос о том, как россияне относятся к крепостному праву.

ВЦИОМ: Россияне хотят вернуть смертную казнь и снизить налоги

ВЦИОМ: Россияне хотят вернуть смертную казнь и снизить налоги

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Глава РФПИ рассказал Путину о роботе-конвейере, создающем 300 тестов на ковид в час

сегодня в 11:08

Вне конкуренции: россиянки вновь назвали Путина самым привлекательным мужчиной страны

сегодня в 08:00

Арестант всероссийского масштаба: как Навальный выбивает привилегии в покровской колонии

сегодня в 10:58

Самые востребованные российские актёры Козловский и Петров впервые сыграют в одном сериале

сегодня в 11:21

"Самая красивая женщина в мире" вышла на подиум с обнажённой грудью, которая свела с ума оператора

сегодня в 11:18

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1