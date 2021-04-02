Опрос показал отношение россиян к "ковид-паспортам"
Жители РФ разделились на три лагеря.
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Более трети россиян (35%) позитивно оценивают идею введения "ковид-паспортов" для граждан. Однако противоположного мнения придерживаются 29% респондентов, а ещё 30% безразлично относятся к данной инициативе. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМа.
"Вообще у нас в России есть официальная позиция насчёт ковид-паспортов так называемых, и эта позиция сугубо негативная, её Татьяна Голикова, наш вице-премьер, пару раз уже открыто высказывала, что нет и не будет у нас никаких паспортов, нам это не надо, мы считаем, что это будет ограничивать права граждан", — рассказал глава ВЦИОМа Валерий Фёдоров в эфире радио "Комсомольская правда".
Согласно результатам опроса, поводом для введения "ковид-паспортов" стала борьба с ковидом — такого мнения придерживаются 12% россиян. В число популярных ответов также вошли открытие границ и защита населения (по 11 и 10% соответственно). При этом есть и конспирологические версии. Например, 7% респондентов считают, что специальные паспорта нужны для контроля за людьми.
А ранее ВЦИОМ провёл опрос о том, как россияне относятся к крепостному праву.
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