Путин: Российская вакцина эффективна против всех известных мутаций коронавируса

Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым снова подчеркнул, что вакцина "Спутник V" эффективна против всех известных вариантов коронавируса. Глава государства также обратил внимание на отечественные тест-системы, которые определяют практически все мутации вируса SARS-CoV-2.

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"Благодаря тому, что используется два различных укола, мы считаем, что она лучше, чем другие вакцины, по отношению ко всем мутациям. Это доказано по поводу британской мутации, очень большого количества других мутаций. Поэтому мы считаем, что действительно у нас одна из самых сильных в мире вакцин", — добавил Дмитриев.