Путин: Российская вакцина эффективна против всех известных мутаций коронавируса
"Спутник V" зарегистрировали уже около 60 стран.
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Встреча президента РФ Владимира Путина с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым. Видео © LIFE
Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым снова подчеркнул, что вакцина "Спутник V" эффективна против всех известных вариантов коронавируса. Глава государства также обратил внимание на отечественные тест-системы, которые определяют практически все мутации вируса SARS-CoV-2.
"Благодаря тому, что используется два различных укола, мы считаем, что она лучше, чем другие вакцины, по отношению ко всем мутациям. Это доказано по поводу британской мутации, очень большого количества других мутаций. Поэтому мы считаем, что действительно у нас одна из самых сильных в мире вакцин", — добавил Дмитриев.
Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19. Уже около 60 стран зарегистрировали препарат.
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