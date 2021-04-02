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Хватает, но всегда хочется большего: Анита Цой рассказала о гонорарах

Артистка отметила, что получает гораздо меньше, чем, например, Алла Пугачёва.

2 апреля 2021, 11:13
<p>Анита Цой. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/anitatsoy/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">anitatsoy</a></p>

Анита Цой. Фото © Instagram / anitatsoy

Певица Анита Цой, которая недавно получила звание народной артистки России, в беседе с изданием "Дни.ру" призналась, что пока не приняла решение, будет ли она поднимать гонорары за выступления в связи с этим событием.

"Я пока не знаю, буду ли поднимать гонорары за свои выступления после получения народной, время покажет. Статус мой, конечно, повышается, но нужно сделать что-то ещё на музыкальном олимпе, наверное, чтобы можно было рвануть вперёд, в том числе в заработках", — указала певица.

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Отметим, что звание народного артиста предусматривает ежемесячную поощрительную выплату в размере 50% от должностного оклада. А деятелям культуры, проживающим в Москве и достигшим пенсионного возраста, полагается доплата в размере 30 тысяч рублей в месяц. Цой отметила, что это прекрасно и деньги не будут лишними.

По словам промоутеров, гонорары певицы за выступление начинаются от двух миллионов рублей. При этом сама артистка подчеркнула, что получает гораздо меньше, чем, например, Пугачёва. Цой отметила, что ей хватает зарабатываемых средств, однако всегда хочется большего.

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"Хотя ведь дело не только в деньгах и званиях, а в том, какие люди тебя по жизни окружают!" — заключила звезда.

Ранее Лайф рассказывал, что продюсер Андрей Разин разоблачил народных артисток, которые в 80-е были эскортницами. Путь к вершине славы многие прокладывали далеко не с помощью творчества.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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