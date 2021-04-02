Рэперша открыла продажу откровенных кадров, отметив 18-летие, и заработала $1 млн за шесть часов
Девушка выложила пикантный ролик в "Инстаграм", показав фанатам, что она приготовила им на другом сайте.
Скандальная рэперша Даниэлла Бреголи, известная под псевдонимом Bhad Bhabie, покоряет не только музыкальную сферу. 26 марта девушка отметила 18-летие и почти сразу решила воспользоваться возможностями взрослой жизни.
Американка завела аккаунт на OnlyFans, где пользователи платят за откровенные фото и видео. И после поделилась в "Инстаграме", где у неё 17,1 млн подписчиков, радостной новостью: за шесть часов молодая исполнительница заработала миллион долларов. Девушка приложила соответствующий скрин. "Неплохо для шести часов. Мы побили рекорд на OnlyFans", — написала звезда.
Видео © Instagram / bhadbhabie
Несмотря на то что у девушки огромная армия поклонников, не все оказались готовы поверить в такой головокружительный успех. Некоторые предположили, что это была первоапрельская шутка.
Bhad Bhabie — американская рэп-исполнительница и героиня интернет-мемов. В 2017 году Бреголи стала самым молодым рэпером, когда-либо попадавшим в чарт Billboard Hot 100 с дебютной песней. Девушка была трудным подростком. Так, на шоу "Доктор Фил", куда она пришла с матерью, обсуждалось плохое поведение Даниэллы: она угоняла машины, крала кредитки родительницы, носила с собой нож, дралась и занималась ложными доносами на мать в полицию. Подробнее о биографии артистки читайте на сайте uznayvse.ru.
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