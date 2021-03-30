"За девочку давали 10 тысяч": Разин разоблачил народных артисток, которые в 80-е были эскортницами
Путь к вершине славы многие прокладывали далеко не с помощью творчества.
Фото © ТАСС / Стукалин Евгений, VK / Таня Иванова "КОМБИНАЦИЯ"
Продюсер Андрей Разин, наиболее известный по работе с группой "Ласковый май", рассказал МК об изнанке отечественного шоу-бизнеса. По его словам, эскорт появился ещё во времена СССР. Уже тогда молодые привлекательные девушки прокладывали себе путь к красивой жизни, оказывая совсем не музыкальные услуги. Причём некоторые из них стали заслуженными артистками.
Фото © ТАСС / Юрий Самолыго, ТАСС / Стукалин Евгений
А чему вы так удивляетесь?! Это началось давно, ещё в советское время, в конце 80-х. Тогда с концертов продюсеры имели около десяти процентов, основной доход был как раз от эскорта. Имён певиц, которые охотно соглашались на подобное, не могу назвать, потому что они сегодня звания заслуженных артисток получили, да и по законодательству нельзя, могут в суд подать. Эскорт — это был огромный заработок
Александр Шишинин и группа "Комбинация". Фото © VK / Таня Иванова "КОМБИНАЦИЯ"
По словам Разина, девичьи коллективы собирались именно с такой целью и в них не было девушек, которые отказывались бы предоставлять эскорт-услуги. Красавицам необязательно было петь, за них это делала солистка. А они просто привлекали клиентов.
Такие девочки выходили на сцену в блестящих костюмах и делали всё для того, чтобы боссы их заметили. Например, концерт группы стоил 5000 рублей, а за девочку и ночь с ней давали 10 000
Фото © VK / Таня Иванова "КОМБИНАЦИЯ"
Разин считает, что продюсера женской поп-группы "Комбинация" Александра Шишинина в 1993 году убили из-за того, что одна из участниц коллектива отказалась участвовать в эскорте. Также он отметил, что "его девочки из "Миража" — Гулькина, Овсиенко — никогда не оказывали подобные услуги.
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