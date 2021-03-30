"За девочку давали 10 тысяч": Разин разоблачил народных артисток, которые в 80-е были эскортницами

А чему вы так удивляетесь?! Это началось давно, ещё в советское время, в конце 80-х. Тогда с концертов продюсеры имели около десяти процентов, основной доход был как раз от эскорта. Имён певиц, которые охотно соглашались на подобное, не могу назвать, потому что они сегодня звания заслуженных артисток получили, да и по законодательству нельзя, могут в суд подать. Эскорт — это был огромный заработок

Андрей Разин