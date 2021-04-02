ФСБ задержала в Омске 11 членов международной экстремистской организации

В Омске сотрудники регионального управления ФСБ и Росгвардии задержали 11 представителей международной экстремистской организации "Таблиги Джамаат"*, в отношении трёх из них возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ.

"Согласно имеющимся данным, гражданами РФ и Центрально-Азиатского региона в ходе конспиративных собраний осуществлялась проповедническая деятельность и распространялась идеология международной религиозной экстремистской организации", — говорится в записи.

Отмечается, что в ходе спецоперации было изъято значительное количество запрещённой литературы. Иностранные граждане будут выдворены из страны, в отношении трёх задержанных возбуждены уголовные дела по факту организации деятельности и участия в экстремистском объединении.

Ранее Лайф сообщал, что в Новосибирской области сотрудники ФСБ задержали группировку, продававшую иностранцам поддельные медсправки для въезда в РФ.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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