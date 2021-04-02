ФСБ задержала в Омске 11 членов международной экстремистской организации
Иностранные граждане, входящие в группировку, будут выдворены из России.
Фото © ТАСС / Мамонтов Сергей
В Омске сотрудники регионального управления ФСБ и Росгвардии задержали 11 представителей международной экстремистской организации "Таблиги Джамаат"*, в отношении трёх из них возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ.
"Согласно имеющимся данным, гражданами РФ и Центрально-Азиатского региона в ходе конспиративных собраний осуществлялась проповедническая деятельность и распространялась идеология международной религиозной экстремистской организации", — говорится в записи.
Отмечается, что в ходе спецоперации было изъято значительное количество запрещённой литературы. Иностранные граждане будут выдворены из страны, в отношении трёх задержанных возбуждены уголовные дела по факту организации деятельности и участия в экстремистском объединении.
Ранее Лайф сообщал, что в Новосибирской области сотрудники ФСБ задержали группировку, продававшую иностранцам поддельные медсправки для въезда в РФ.
* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.
Выбор редакции
ФСБ показала видео спецоперации по задержанию террориста в Тверской области
Алтайская высокопоставленная чиновница задержана по делу о мошенничестве на 14 млн рублей
Житель Красноярска с экипажем ДПС на хвосте из мести протаранил двери автосалона — видео
"Оставил бы такую же": Познер раскрыл содержание записки Жванецкого в Стене Плача
Самые востребованные российские актёры Козловский и Петров впервые сыграют в одном сериале
Комментариев: 0