"Дура и жертва моды": Главная сваха России решила навсегда избавиться от силиконовой груди

Самая известная российская телесваха решила избавиться от силиконовой груди, которую сделала девять лет назад. Как призналась Роза Сябитова, все эти годы импланты причиняли ей дискомфорт и лишили привычных вещей.

"Очень устала от них, если честно. Здесь разговор идёт уже о здоровье в первую очередь, ну и об удобстве. Если говорить о комфорте, дело в том, что искусственная грудь требует к себе повышенного внимания", — пояснила сваха в интервью изданию "Собеседник".

Сябитова посетовала, что уже давно позабыла о красивом и утончённом женском белье, поскольку её объёмные формы оно не удерживает. Также телеведущая отметила, что с возрастом грудь стала "выглядеть гротескно". А это, по словам Розы, смотрится скорее забавно, чем сексуально. Она добавила, что уже давно пожалела о своём решении.

"Дура была. Если бы я знала, что это такое, ни за что бы не стала этого делать, даже если бы мне приплатили. Подтянула бы грудь и всё. Что поделать, я тоже жертва моды", — подытожила телесваха.

Ранее Роза Сябитова назвала качества хорошей жены. Она сравнила семейную жизнь с длительным морским путешествием и призвала готовиться к этому заранее.

Авторы