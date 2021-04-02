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"Дура и жертва моды": Главная сваха России решила навсегда избавиться от силиконовой груди

Телеведущая очень жалеет об операции и мечтает о красивом белье.

2 апреля 2021, 11:49
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CNAR1OKp_94/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">syabitova_roza</a></p>

Фото © Instagram / syabitova_roza

Самая известная российская телесваха решила избавиться от силиконовой груди, которую сделала девять лет назад. Как призналась Роза Сябитова, все эти годы импланты причиняли ей дискомфорт и лишили привычных вещей.

"Очень устала от них, если честно. Здесь разговор идёт уже о здоровье в первую очередь, ну и об удобстве. Если говорить о комфорте, дело в том, что искусственная грудь требует к себе повышенного внимания", — пояснила сваха в интервью изданию "Собеседник".

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Сябитова посетовала, что уже давно позабыла о красивом и утончённом женском белье, поскольку её объёмные формы оно не удерживает. Также телеведущая отметила, что с возрастом грудь стала "выглядеть гротескно". А это, по словам Розы, смотрится скорее забавно, чем сексуально. Она добавила, что уже давно пожалела о своём решении.

"Дура была. Если бы я знала, что это такое, ни за что бы не стала этого делать, даже если бы мне приплатили. Подтянула бы грудь и всё. Что поделать, я тоже жертва моды", — подытожила телесваха.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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