Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Вписавших пошлую фразу в официальные документы сотрудников уволили из московского суда

Слова с эротическим подтекстом были выведены в нескольких судебных актах "белыми чернилами".

2 апреля 2021, 11:54
<p>Фото © Getty Images</p>

Фото © Getty Images

Сотрудники аппарата московского арбитражного суда, виновные в скандале с пошлой фразой, которая была вписана ими в несколько официальных судебных актов "белыми чернилами", установлены и уволены. Об этом РИА "Новости" сообщили в пресс-службе суда.

"Ввиду ставшего известным факта наличия недопустимой надписи в судебном акте арбитражного суда города Москвы была проведена служебная проверка, по результатам которой виновные лица были установлены. В отношении них применены меры дисциплинарного взыскания в виде увольнения", — заявил собеседник агентства.

Дочь сделала тату с любимой фразой папы, смысл которой стал ужасно неприличным из-за её расположения

Дочь сделала тату с любимой фразой папы, смысл которой стал ужасно неприличным из-за её расположения

В конце января 2021 года стало известно, что некоторые определения судьи Екатерины Игнатовой, специализирующейся на делах о банкротстве, подписаны издевательской фразой с эротическим подтекстом. Эти слова в судебных документах были выведены белым шрифтом и становились видимыми, например, в случае копирования материала в текстовый редактор и очищения формата.

Так, из данных картотеки арбитражных дел следует, что упомянутая фраза была обнаружена как минимум в пяти опубликованных определениях, подписанных судьёй Игнатовой. При этом все определения с необычной пометкой (слова всегда стояли в конце документа, немного выше подписи судьи) были вынесены в начале сентября 2020 года.

На Украине официантку уволили с работы за фразу "Днепр всегда был русским"

На Украине официантку уволили с работы за фразу "Днепр всегда был русским"

Ранее Лайф показал, как кубанский губернатор попал впросак, выступая перед депутатами. Глава региона произнёс официальную речь, говоря о необходимости увеличить численность крупного рогатого скота, однако его фразы прозвучали довольно неоднозначно.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Роскосмос" через суд потребовал 4,7 миллиарда рублей от производителя "Союзов"

25 декабря, 05:35

Офисное здание загорелось на Зубовском бульваре в центре Москвы — видео

сегодня в 12:50

Путину доложили о возможности к лету провакцинировать от коронавируса всех желающих россиян

сегодня в 12:16

Переодетая стюардессой жена Байдена разыграла пассажиров президентского самолёта 1 апреля

сегодня в 13:06

"Это очень страшно!" В Абхазии лавина обрушилась прямо в водопад — видео

сегодня в 12:59

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1