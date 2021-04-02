Вписавших пошлую фразу в официальные документы сотрудников уволили из московского суда
Слова с эротическим подтекстом были выведены в нескольких судебных актах "белыми чернилами".
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Сотрудники аппарата московского арбитражного суда, виновные в скандале с пошлой фразой, которая была вписана ими в несколько официальных судебных актов "белыми чернилами", установлены и уволены. Об этом РИА "Новости" сообщили в пресс-службе суда.
"Ввиду ставшего известным факта наличия недопустимой надписи в судебном акте арбитражного суда города Москвы была проведена служебная проверка, по результатам которой виновные лица были установлены. В отношении них применены меры дисциплинарного взыскания в виде увольнения", — заявил собеседник агентства.
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В конце января 2021 года стало известно, что некоторые определения судьи Екатерины Игнатовой, специализирующейся на делах о банкротстве, подписаны издевательской фразой с эротическим подтекстом. Эти слова в судебных документах были выведены белым шрифтом и становились видимыми, например, в случае копирования материала в текстовый редактор и очищения формата.
Так, из данных картотеки арбитражных дел следует, что упомянутая фраза была обнаружена как минимум в пяти опубликованных определениях, подписанных судьёй Игнатовой. При этом все определения с необычной пометкой (слова всегда стояли в конце документа, немного выше подписи судьи) были вынесены в начале сентября 2020 года.
Ранее Лайф показал, как кубанский губернатор попал впросак, выступая перед депутатами. Глава региона произнёс официальную речь, говоря о необходимости увеличить численность крупного рогатого скота, однако его фразы прозвучали довольно неоднозначно.
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