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Дочь сделала тату с любимой фразой папы, смысл которой стал ужасно неприличным из-за её расположения

Татуировки постоянно становятся предметом разочарования. Они то текут, то красивый иероглиф окажется совсем с другим значением, чем предполагалось. Но некоторые умудряются оплошать даже с надписями на родном языке.

31 марта 2021, 15:28

Фото © The Sun

Пару лет назад британка Риана Купер решила сделать татуировку с коронной фразой своего любимого папы. Мужчина часто говорит: You’ve only got one life, make it count (у тебя только одна жизнь, сделай её запоминающейся). Недолго думая, девушка решила набить себе вторую часть выражения. С английского make it count можно также перевести как "пусть это запомнится" или "сделай это значимым".

Фото © The Sun

Фото © The Sun

Довольная девушка побежала в местный тату-салон и быстро сделала тату на спине недалеко от шеи. Поначалу всё шло прекрасно, Рианна была в восторге от результата, но уже через год британка осознала, какую ошибку совершила. Оказалось, что на этой части тела фраза приняла совсем другое значение

Если я занимаюсь сексом и мой парень сзади, первое, что он видит, — это слова "пусть это запомнится". Я поняла это только через год, когда мой парень отпустил комментарий на эту тему. Я подумала: "Боже мой, почему я сразу этого не поняла?!"

Рианна Купер

С того момента девушка сделала ещё 7 татуировок, но от "мудрых фраз" она отказалась — никогда не знаешь, какие значения они примут, когда набьёшь их на тело. Вместо этого на коже Рианны красуются скетчи с её псом, плющ, рыба-фугу, цветок лотоса, краб и черепаха, пишет The Sun.

Фото © The Sun

Фото © The Sun

Сейчас Рианна сожалеет о своём странном выборе, но не очень сильно. В конце концов, это просто татуировка, да и её второе значение расшифровать сможет далеко не каждый

Если вы увидите, что кто-то идёт по улице с такой татуировкой, вы не подумаете: "Боже мой, что за ужасная татуировка", вы даже не поймёте её второе значение. Даже моя семья ничего такого не подумала. Мама ходила со мной в тату-салон, а когда мы показывали результат папе, он вообще ничего не сказал

Рианна Купер

Модель, которая прославилась татуировками по всему телу и даже на глазах, обвиняют в наркоторговле

Модель, которая прославилась татуировками по всему телу и даже на глазах, обвиняют в наркоторговле

Авторы
Трофимов Сергей
Трофимов Сергей

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