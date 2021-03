Дочь сделала тату с любимой фразой папы, смысл которой стал ужасно неприличным из-за её расположения

Пару лет назад британка Риана Купер решила сделать татуировку с коронной фразой своего любимого папы. Мужчина часто говорит: You’ve only got one life, make it count (у тебя только одна жизнь, сделай её запоминающейся). Недолго думая, девушка решила набить себе вторую часть выражения. С английского make it count можно также перевести как "пусть это запомнится" или "сделай это значимым".