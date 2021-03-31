Дочь сделала тату с любимой фразой папы, смысл которой стал ужасно неприличным из-за её расположения
Татуировки постоянно становятся предметом разочарования. Они то текут, то красивый иероглиф окажется совсем с другим значением, чем предполагалось. Но некоторые умудряются оплошать даже с надписями на родном языке.
Пару лет назад британка Риана Купер решила сделать татуировку с коронной фразой своего любимого папы. Мужчина часто говорит: You’ve only got one life, make it count (у тебя только одна жизнь, сделай её запоминающейся). Недолго думая, девушка решила набить себе вторую часть выражения. С английского make it count можно также перевести как "пусть это запомнится" или "сделай это значимым".
Довольная девушка побежала в местный тату-салон и быстро сделала тату на спине недалеко от шеи. Поначалу всё шло прекрасно, Рианна была в восторге от результата, но уже через год британка осознала, какую ошибку совершила. Оказалось, что на этой части тела фраза приняла совсем другое значение
Если я занимаюсь сексом и мой парень сзади, первое, что он видит, — это слова "пусть это запомнится". Я поняла это только через год, когда мой парень отпустил комментарий на эту тему. Я подумала: "Боже мой, почему я сразу этого не поняла?!"
С того момента девушка сделала ещё 7 татуировок, но от "мудрых фраз" она отказалась — никогда не знаешь, какие значения они примут, когда набьёшь их на тело. Вместо этого на коже Рианны красуются скетчи с её псом, плющ, рыба-фугу, цветок лотоса, краб и черепаха, пишет The Sun.
Сейчас Рианна сожалеет о своём странном выборе, но не очень сильно. В конце концов, это просто татуировка, да и её второе значение расшифровать сможет далеко не каждый
Если вы увидите, что кто-то идёт по улице с такой татуировкой, вы не подумаете: "Боже мой, что за ужасная татуировка", вы даже не поймёте её второе значение. Даже моя семья ничего такого не подумала. Мама ходила со мной в тату-салон, а когда мы показывали результат папе, он вообще ничего не сказал
WOW-news
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