Блогерша хотела завлечь фанатов полуголым телом, но фотошоп пятой точки обернулся для неё позором

25-летняя блогерша и звезда реалити-шоу Хлоя Ферри из Англии в погоне за идеальным телом не только загорает, подставив счастливое лицо солнечным лучам. Девушка снова пошла на хитрость, которую заметили самые внимательные фанаты.

Фото © Instagram / chloegshore1

Хлоя поделилась в "Инстаграме" эффектным снимком, где предстала в бикини на фоне сочной травы. Девушка приняла соблазнительную позу, хвастаясь тонкой талией, пирсингом и татуировками. А ещё — пышными бёдрами, которые и смутили фанатов.

Фото © Instagram / chloegshore1

Инста-диву, у которой 3,6 миллиона подписчиков, уличили в фотошопе, с помощью которого она сделала свою пятую точку размером словно у Ким Кардашьян. Юзеры заметили, что забор позади девушки искривился, и пришли к соответствующим выводам. При этом поклонники отметили, что Хлоя не нуждается в таких топорных уловках, чтобы выглядеть привлекательной.

Зачем редактировать пятую точку, чтобы она выглядела больше? Забор изогнутый, и это видно. Тебе не нужно этого делать! Ты и так сексуальна Evg0623

Фото © Instagram / chloegshore1

Почему забор изогнут? Joehadi_privv

Она потрясающая, но её бёдра определённо не были такими изогнутыми или большими на последней фотографии Jamieleighspenc

Экс-участнице реалити-шоу "Большой брат. Знаменитости" и "Джорди Шор" не впервой слышать упрёки со стороны фанатов. Девушка — большая любительница фотошопа, только, по мнению юзеров, пользуется им довольно неумело.

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