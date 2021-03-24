Блогерша расстегнула штаны, чтобы покорить фанатов, но те зашлись в истерике, разглядев одну деталь

25-летняя блогерша и звезда реалити-шоу Хлоя Ферри из Англии привлекает аудиторию откровенными снимками. Однако фанаты периодически ловят девушку, стремящуюся к совершенству, на нелепом фотошопе. И этот раз не стал исключением.

Фото © Instagram / chloegshore1

Хлоя поделилась в "Инстаграме" снимком, где позировала в коротком топе на голое тело и широких джинсах, которые для большего эффекта решила не застёгивать. Девушка распустила длинные локоны, которые получили немало комплиментов, и, приоткрыв рот, смотрела в камеру.

Фото © Instagram / chloegshore1

Но самые внимательные пользователи увидели на пикантном кадре нечто странное. Большой палец на руке инста-дивы изменил форму и выглядел неестественно тонким и изогнутым. Что сразу навело юзеров на мысли, что Хлоя воспользовалась фотошопом, чтобы сделать тоньше талию, но снова потерпела крах.

Фотошоп возле большого пальца alice07main

Конечно, фотошоп 1987_kev

Фото © Instagram / chloegshore1

Единственная настоящая вещь — это джинсы dannnyy_83

Хлоя Ферри прославилась как участница реалити-шоу "Большой брат. Знаменитости" и "Джорди Шор" и стала успешной блогершей. Недавно она отпраздновала новое достижение: количество подписчиков в её инстаграме достигло 3,6 млн.

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