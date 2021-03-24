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Блогерша расстегнула штаны, чтобы покорить фанатов, но те зашлись в истерике, разглядев одну деталь

Инста-дива не первый раз совершает подобную ошибку.

24 марта 2021, 15:25

Фото © Instagram / chloegshore1

25-летняя блогерша и звезда реалити-шоу Хлоя Ферри из Англии привлекает аудиторию откровенными снимками. Однако фанаты периодически ловят девушку, стремящуюся к совершенству, на нелепом фотошопе. И этот раз не стал исключением.

Фото © Instagram / chloegshore1

Фото © Instagram / chloegshore1

Хлоя поделилась в "Инстаграме" снимком, где позировала в коротком топе на голое тело и широких джинсах, которые для большего эффекта решила не застёгивать. Девушка распустила длинные локоны, которые получили немало комплиментов, и, приоткрыв рот, смотрела в камеру.

Фото © Instagram / chloegshore1

Фото © Instagram / chloegshore1

Но самые внимательные пользователи увидели на пикантном кадре нечто странное. Большой палец на руке инста-дивы изменил форму и выглядел неестественно тонким и изогнутым. Что сразу навело юзеров на мысли, что Хлоя воспользовалась фотошопом, чтобы сделать тоньше талию, но снова потерпела крах.

Фотошоп возле большого пальца

alice07main

Конечно, фотошоп

1987_kev

Фото © Instagram / chloegshore1

Фото © Instagram / chloegshore1

Единственная настоящая вещь — это джинсы

dannnyy_83

Хлоя Ферри прославилась как участница реалити-шоу "Большой брат. Знаменитости" и "Джорди Шор" и стала успешной блогершей. Недавно она отпраздновала новое достижение: количество подписчиков в её инстаграме достигло 3,6 млн.

Семенович похвасталась стройной фигурой, забыв про отражение, где виден её реальный вес без фотошопа

Семенович похвасталась стройной фигурой, забыв про отражение, где виден её реальный вес без фотошопа

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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