Блогерша расстегнула штаны, чтобы покорить фанатов, но те зашлись в истерике, разглядев одну деталь
Инста-дива не первый раз совершает подобную ошибку.
25-летняя блогерша и звезда реалити-шоу Хлоя Ферри из Англии привлекает аудиторию откровенными снимками. Однако фанаты периодически ловят девушку, стремящуюся к совершенству, на нелепом фотошопе. И этот раз не стал исключением.
Хлоя поделилась в "Инстаграме" снимком, где позировала в коротком топе на голое тело и широких джинсах, которые для большего эффекта решила не застёгивать. Девушка распустила длинные локоны, которые получили немало комплиментов, и, приоткрыв рот, смотрела в камеру.
Но самые внимательные пользователи увидели на пикантном кадре нечто странное. Большой палец на руке инста-дивы изменил форму и выглядел неестественно тонким и изогнутым. Что сразу навело юзеров на мысли, что Хлоя воспользовалась фотошопом, чтобы сделать тоньше талию, но снова потерпела крах.
Фотошоп возле большого пальца
Конечно, фотошоп
Единственная настоящая вещь — это джинсы
Хлоя Ферри прославилась как участница реалити-шоу "Большой брат. Знаменитости" и "Джорди Шор" и стала успешной блогершей. Недавно она отпраздновала новое достижение: количество подписчиков в её инстаграме достигло 3,6 млн.
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