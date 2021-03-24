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Полная блогерша поиздевалась над худой моделью с десертом, показав правдивую картину в купальнике

На блог австралийки Селесты Барбер подписано почти 8 млн человек, и это ничуть не удивительно. Таким чувством юмора и самоиронией можно лишь восхититься.

24 марта 2021, 14:37

Кадры из видео © Instagram / celestebarber

В своём инстаграм-профиле шутница регулярно пародирует актёров, моделей и других знаменитостей. Чаще всего объектом её шуток становятся девушки с идеальной фигурой и внешностью, поэтому когда богиня бодипозитива Селеста пытается их изображать, получается ну очень смешно! На этот раз жертвой блогерши стала модель Сиана Элис.

Кадры из видео © Instagram / celestebarber

В своём видео Сиана, сидя на шезлонге в белом бикини, ест торт руками и хохочет — мило и довольно красиво. Идеальная цель для юмористических издевательств Селесты. Шутница повторила все детали: купальник того же цвета, шезлонг тоже на месте. Но женщина, не стесняясь складок на животе, показала, что происходит, если оставить десерт рядом с реальным человеком, а не с моделью. Чуть не плача, австралийка начинает вгрызаться в торт, перемазав всё лицо кондитерским кремом.

Кадры из видео © Instagram / celestebarber

Кадры из видео © Instagram / celestebarber

Видео Селесты посмотрели почти 4 млн раз. Судя по комментариям, пользователи соцсети в восторге, причём сама жертва пародии Сиана — тоже. Под роликом она оставила пару довольных смайликов "😂🙌".

Твой смех — просто лучшее!

bijoufuckyou_

Уже смотря первое видео, я рассмеялась, когда представила, что изобразишь ты...

anivfmiraclefrommahers_memoir

Великолепно! Я тоже ем, как Селеста, каждый раз!

abi_wilko

Полная блогерша передразнила Кендал Дженнер, надев такое же маленькое бикини, и вышло даже лучше

Полная блогерша передразнила Кендал Дженнер, надев такое же маленькое бикини, и вышло даже лучше

Авторы
Трофимов Сергей
Трофимов Сергей

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