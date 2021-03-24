Участница American Idol потеряла сознание и разбила лицо о сцену, услышав слова жюри — видео

Выпуск "Американского идола" на этой неделе выдался действительно впечатляющим. Но, к сожалению, совсем не из-за выступлений. Всё внимание зрителей было приковано к участнице Функе Лагоке. Она исполняла песню Tell Him Барбры Стрейзанд и Селин Дион вместе с другой конкурсанткой — Рондой Фелтон. Всё, казалось, шло по плану, но, когда судьи принялись комментировать выступление девушек, Лагоке заметно разнервничалась.

Кадры из видео © American Idol

Когда микрофон в руки взял Лайонел Ричи, участнице стало совсем плохо — она едва стояла на ногах. Судья был не в восторге от Лагоке, о чём и собирался ей сказать: "Ты добралась до финала. Но проблема в том, что ты...", — на этом самообладание певицы закончилось. Переволновавшись, Функе потеряла сознание и крайне неудачно упала на сцену лицом вниз.

Кадры из видео © American Idol

Судьи тут же вскочили со своих мест, чтобы помочь девушке, потом прибежали и медики. На носилках они доставили её до машины скорой помощи. В титрах организаторы шоу пояснили, что с Функе всё в порядке. У неё было обезвоживание, ей помогли и уже вскоре выписали, пишет CNN.

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