Контрабандисты поразили хитростью даже полицию, придумав, как спрятать золото на голове — видео
Как только не изворачиваются преступники, чтобы безопасно перевозить контрабанду, но этим курьерам всё равно удалось выделиться. Благо от руки правосудия их это не уберегло.
В аэропорту Ченнаи на юге Индии служба безопасности задержала двух мужчин, когда они пытались пронести контрабанду... под париками. Только зоркий глаз сотрудника аэропорта помог заметить преступников "по странным причёскам". При досмотре полиция моментально нашла пакеты с наличными и 698 граммами золота в виде пасты — так его практически невозможно отследить даже с помощью металлодетекторов.
И хоть преступников поймали, нужно признать — маскировка просто гениальная. Готовясь к операции, контрабандисты сбрили на макушке волосы. После этого оставалось только приклеить чёрные пакеты с запрещённым содержимым и запечатать всё париком. Полиция тут же выяснила личности курьеров. Ими оказались Магроб Акбарали и Зубайр Хасан Рафиютин. Они прилетели в Индию самолётом из Дубая. Сразу после осмотра их арестовали.
Контрабандистов поймали 21 марта. По данным воздушной таможни, они изъяли золото и иностранную валюту на сумму в общей сложности 382 943 доллара (29,5 млн рублей). Также сообщается, что в одном только аэропорту Ченнаи за последние несколько дней сотрудники службы безопасности изъяли порядка 5,5 кг золота у пассажиров, прилетающих из стран Персидского залива или улетающих туда, пишет Mirror.
WOW-news
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