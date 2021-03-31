Бородина прошла через обряд чёрной магии, после которого её сердце принадлежит Даве

Весь сюр проходил под запись — в студии YouTube-шоу Comment Out. В третьем раунде участницам предложили наказание "Сильный приворот": если они отказываются писать провокационный комментарий под фотографией случайной звезды, то гадалка привораживает их к Даве. Анна Седокова выполнила задание и избежала мистической участи. Бородина, наоборот, выбрала наказание.

Представление "профессиональной гадалки" изрядно рассмешило Ксению — несколько раз она взрывалась смехом вместе с живой аудиторией. Впрочем, ничего удивительного. Только почитайте заклинание, которое должно разжечь у Бородиной нежные чувства к Даве.

От свежей могилы ветер подувает, тоску на тебя навевает. Как свеча прогорает, так пусть твоё сердце по Давиду скучает. Как свеча прогорает, так пусть твоё сердце любовь к Давиду рождает. Пусть имя твоё засохнет, но не умирает. Пусть имя Давид каждый день произрастает. Тебя заклинаю, душу и сердце себе забираю

Впрочем, 31-й выпуск Comment Out запомнился не только приворотом Бородиной. В финале шоу, чтобы сравнять баллы, Седоковой нужно было опубликовать у себя в профиле свою фотографию с липовой волосатой подмышкой. Девушка согласилась на наказание не раздумывая. Уже через пару минут в её аккаунте появилось своеобразное поздравление с 8 Марта.

Со счётом 11:11 исход игры пришлось решать монетой — победительницей стала Анна Седокова, она выбрала "решку".

В комментариях под выпуском разгорелись бурные споры о поведении участниц, а некоторые шутили — что если приворот сработает? Вот уж правда будет пранк, вышедший из-под контроля.