ФСБ задержала сторонника украинских националистов, планировавшего подрыв мечети в Барнауле — видео

Задержание сторонника украинских националистов на Алтае, планировавшего взрыв в мечети. Видео © ЦОС ФСБ России

В Алтайском крае сотрудники ФСБ РФ задержали местного жителя, который является сторонником украинских националистов и готовил акции устрашения против мигрантов. Такое "задание" он получил от руководства националистической организации, рассказали в ЦОС ФСБ РФ.

Как уточнили в ведомстве, речь идёт о молодом человеке 2000 года рождения. По заданию так называемого куратора украинской националистической организации "Этническое национальное объединение" он намеревался совершить акции "прямого действия" как в отношении объектов массового скопления мусульман, так и в отношении органов государственной власти.

По словам задержанного, первым заданием была разведка местности возле объектов, точек торговли, принадлежащих лицам неславянской внешности.

"Я это задание выполнил. Следующим заданием было провести уничтожение объектов. Способы были выборочные, можно было провести поджог либо, например, подрыв. Хотел выбрать себе цель — подрыв мечети барнаульской", — указал парень на допросе.

Ранее сегодня сообщалось, что ФСБ задержала в Омске 11 членов международной экстремистской организации.

Авторы