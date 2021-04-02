В Москве блогерша Картье Бугатти пыталась покончить с собой после ссоры с парнем
Сейчас девушка находится в психиатрической больнице, а правоохранители проводят проверку.
Картье Бугатти (Кристина Степанова). Фото © Instagram
В Москве блогерша и участница известного дуэта гламурных блондинок Картье Бугатти пыталась совершить самоубийство. После попытки суицида девушку увезли в психиатрическую клинику. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.
По информации нашего собеседника, в начале пятого утра 1 апреля в дежурную часть ОМВД России по району Аэропорт поступило сообщение от Картье Бугатти (настоящее имя Кристина Степанова) 2002 года рождения о том, что, находясь в отеле "Авиалюкс" на Ленинградском проспекте, она травмировала себя из-за конфликта со своим молодым человеком Богданом Галяшовым 1999 года рождения.
Как уточнил источник, сейчас жизни девушки ничего не угрожает. Ей вызвали скорую медицинскую помощь, которая доставила Степанову в столичную психиатрическую больницу. По факту произошедшего правоохранители проводят проверку.
Ранее Лайф показал десять фото Картье Бугатти, над глупостью и внешностью которой смеются зрители популярных телешоу. Впервые о девушке из Самары узнали в 2019 году.
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