Блогерша превратилась в городскую сумасшедшую, когда укол ботокса изуродовал её лицо — видео

С тех пор как Уитни Буха из Чикаго, США, исполнилось тридцать, блогерша стала внимательнее следить за своей внешностью. Два раза в год она принялась делать инъекции ботокса в бровь, чтобы поднять веко, и была уверена в своём мастере, пока не произошла эта история. После привычного укола девушка утром обнаружила, что на одной из бровей ожидаемого эффекта не появилось. Поэтому она обратилась в тот же салон, где ей и увеличили дозу.

Видео © TikTok / somethingwhitty

Следующим утром Уитни поняла, что это решение было ошибкой. Бровь, в которую вкололи две дозы ботокса, опустилась, а вместе с ней и веко. Но ситуацию ухудшило то, что второй глаз, пытаясь компенсировать потери, начал раскрываться сильнее. Блогерша совершенно потеряла контроль над своими глазами, и, испугавшись, она обратилась к врачу, пишет Lad Bible. О своей проблеме девушка параллельно рассказала в "Тиктоке", где её видео набрало 1,7 млн просмотров.

Фото © Instagram / somethingwhitty

В клинике пластической хирургии Уитни объяснили, что её состояние — птоз верхнего века — появляется после уколов довольно редко. Просто в её случае ботокс спустился под бровь и повлиял на мышцы века. Это явление временное и вполне излечимо, поэтому блогерша смогла выдохнуть. Она очень боялась того, что такие сумасшедшие глаза останутся с ней навсегда или что это как-то повлияет на её зрение. Теперь Уитни делает массаж брови и греет её паром, чтобы вернуть себе прежний вид.

Фото © Instagram / somethingwhitty

Если честно, теперь я не очень расстроена из-за глаза. Это был безумный год для всех нас. Поэтому я послушала врача и поняла, что это просто ещё одна проблема, которую я должна пережить Уитни Буха

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