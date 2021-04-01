Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Блогерша превратилась в городскую сумасшедшую, когда укол ботокса изуродовал её лицо — видео

Теперь девушка рассказывает о своих злоключениях в "Тиктоке", чтобы уберечь от ошибок подписчиц.

1 апреля 2021, 07:35

Фото © Instagram / somethingwhitty

С тех пор как Уитни Буха из Чикаго, США, исполнилось тридцать, блогерша стала внимательнее следить за своей внешностью. Два раза в год она принялась делать инъекции ботокса в бровь, чтобы поднять веко, и была уверена в своём мастере, пока не произошла эта история. После привычного укола девушка утром обнаружила, что на одной из бровей ожидаемого эффекта не появилось. Поэтому она обратилась в тот же салон, где ей и увеличили дозу.

Видео © TikTok / somethingwhitty

Следующим утром Уитни поняла, что это решение было ошибкой. Бровь, в которую вкололи две дозы ботокса, опустилась, а вместе с ней и веко. Но ситуацию ухудшило то, что второй глаз, пытаясь компенсировать потери, начал раскрываться сильнее. Блогерша совершенно потеряла контроль над своими глазами, и, испугавшись, она обратилась к врачу, пишет Lad Bible. О своей проблеме девушка параллельно рассказала в "Тиктоке", где её видео набрало 1,7 млн просмотров.

Фото © Instagram / somethingwhitty

Фото © Instagram / somethingwhitty

В клинике пластической хирургии Уитни объяснили, что её состояние — птоз верхнего века — появляется после уколов довольно редко. Просто в её случае ботокс спустился под бровь и повлиял на мышцы века. Это явление временное и вполне излечимо, поэтому блогерша смогла выдохнуть. Она очень боялась того, что такие сумасшедшие глаза останутся с ней навсегда или что это как-то повлияет на её зрение. Теперь Уитни делает массаж брови и греет её паром, чтобы вернуть себе прежний вид.

Фото © Instagram / somethingwhitty

Фото © Instagram / somethingwhitty

Если честно, теперь я не очень расстроена из-за глаза. Это был безумный год для всех нас. Поэтому я послушала врача и поняла, что это просто ещё одна проблема, которую я должна пережить

Уитни Буха

Парень с редким заболеванием снимает жуткие видео, показывая, что он вытворяет без ключиц

Парень с редким заболеванием снимает жуткие видео, показывая, что он вытворяет без ключиц

Авторы
Бояршина Анна
Бояршина Анна

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Звезда телешоу выложила фото в бикини, наплевав на то, что после родов её фигура заметно "поплыла"

сегодня в 07:06

Тревел-блогерша, которая 4 года путешествовала с парнем в фургоне, закончила жизнь самоубийством

вчера в 14:54

Пациент сделал вакцину от CoViD и через четыре дня в шоке обнаружил, что его кожа начала слезать

вчера в 14:02

Володин — о скандале с поездкой Познера в Тбилиси: Это только разрушает Грузию

сегодня в 08:02

Лев Лещенко рассказал о состоянии здоровья модельера Зайцева: Находится в полузабытье

сегодня в 07:58

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1