"Для второй смены": В кировской школе сотрудница столовой голыми руками отмывала котлеты — видео

Сотрудницы кировской школы отмывают котлеты от пюре и подливы. Видео © "ВКонтакте" / "Родительское собрание Киров"

В одной из школ Кирова сотрудниц столовой застали за мытьём котлет под краном. Об этом сообщает группа "Родительское собрание Киров" в соцсети "ВКонтакте". Отмечается, что после увиденного родители сразу забили тревогу, по их мнению, отмытые продукты подаются второй смене школьников.

"Мы предполагаем, что там запасы отходов, промытых от подливы макарон, котлет, запеканок, гуляшей, кусочков печени, заморожено по холодильникам, припасено на следующую неделю", — говорится в сообщении.

Кроме того, родители отметили, что сотрудницы на работе нарушают санитарные нормы, находясь с непокрытой головой и торчащими рукавами кофты.

В администрации города уже провели проверку после публикаций в соцсетях. Так, руководство Комбината продовольствия и социального питания (КПиСП) установило, что видео было снято в марте 2021 года, на нём запечатлён конец рабочего дня, около 16:00. Уточняется, что после этого времени в школе уже не раздают котлеты.

"Женщина действительно мыла котлеты, не съеденные учащимися, от остатков гарнира — но не для того, чтобы раздать их заново, а чтобы унести домой в связи с тяжёлым материальным положением в семье (по словам работницы-пенсионерки, у неё большая семья, сын и сноха временно остались без работы)", — сообщает пресс-служба Администрации Кирова в соцсети "ВКонтакте".

Руководство КПиСП также отметило, что повторная раздача блюд исключена, поскольку ведётся строгий контроль за их количеством и массой, а меню разработано таким образом, что повторения одних и тех же кушаний два дня подряд быть не может. Также подчёркивается, что из пищеблока не могут выноситься какие-либо продукты, они должны быть направлены на утилизацию в соответствии с СанПиН.

Отмечается, что по итогам служебной проверки, беседы с сотрудниками столовой, а также на основе объяснительных записок работников пищеблока будет принято решение о дисциплинарном взыскании.

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