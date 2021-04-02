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"Лишь бы насолить русским": Клинцевич назвал Польшу вассалом США из-за нападок на "Северный поток – 2"

Подобные выпады нельзя оставлять без ответа, убеждён политик.

2 апреля 2021, 12:39
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

За провокациями вокруг строительства газопровода "Северный поток – 2" стоит Польша, которая действует строго по указке США. Об этом заявил экс-сенатор Франц Клинцевич.

Появилось видео с иностранными военными кораблями, кружащими возле "Северного потока — 2"

Появилось видео с иностранными военными кораблями, кружащими возле "Северного потока — 2"

Политик напомнил, что Соединённые Штаты уже несколько лет всеми силами пытаются помешать реализации проекта, поскольку рассчитывают продавать в Европу свой сжиженный газ. А это, по словам Клинцевича, является недобросовестной конкуренцией.

"Польша давно играет роль профессионального провокатора, эдакого шакала Табаки — неизменного прихвостня тигра Шерхана из бессмертного произведения ["Книга джунглей" Редьярда] Киплинга. В этих провокациях застрельщики, конечно, американцы, а Варшава действует как их верный вассал, предоставляя для этих неблаговидных действий свои самолёты и корабли. Они на всё готовы, лишь бы, как говорится, "насолить русским", — отметил он в беседе с РИА ФАН.

Париж заявил о несогласии с Берлином по "Северному потоку — 2"

Париж заявил о несогласии с Берлином по "Северному потоку — 2"

По мнению политика, подобные выпады нельзя оставлять без ответа. Для этого России необходимо усилить военное сопровождение судов, участвующих в строительстве "Северного потока – 2", отметил экс-сенатор.

"Считаю, что провокаторов, фигурально выражаясь, надо бить по зубам", — добавил он.

Ранее ВМС Польши отреагировали на обвинения в провокациях против "Северного потока – 2". Там заявили, что страна ведёт исключительно патрульно-разведывательную деятельность в этом районе.

США нарастят санкции из-за "Северного потока — 2"

США нарастят санкции из-за "Северного потока — 2"

Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Однако всячески помешать запуску проекта пытаются США, чтобы продавать в Европу свой сжиженный газ, который будет обходиться ЕС дороже. Тем не менее в "Газпроме" с уверенностью заявили, что "Северный поток2" будет запущен в текущем году.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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