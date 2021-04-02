Офисное здание загорелось на Зубовском бульваре в центре Москвы. Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS )

Пожар произошёл в офисном здании на Зубовском бульваре в центре Москвы. По данным источника Лайфа, задымление произошло на третьем этаже на кухне в "Бургер Кинге". Как уточняют в МЧС, возгорание локализовано.