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Офисное здание загорелось на Зубовском бульваре в центре Москвы — видео

По данным Лайфа, пожар произошёл на кухне "Бургер Кинга".

2 апреля 2021, 12:50

Офисное здание загорелось на Зубовском бульваре в центре Москвы. Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Пожар произошёл в офисном здании на Зубовском бульваре в центре Москвы. По данным источника Лайфа, задымление произошло на третьем этаже на кухне в "Бургер Кинге". Как уточняют в МЧС, возгорание локализовано.

"В 15:14 поступило сообщение о задымлении в здании по адресу: Зубовский бульвар, д. 15, стр. 1. Загорание, произошедшее на третьем этаже, локализовано. Проводится дальнейшая разведка. Сведений о пострадавших не поступало", — рассказали в МЧС.

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А ранее сегодня в Благовещенске загорелось здание кардиоцентра. При этом одна бригада врачей отказалась покинуть горящую клинику — медики продолжили оперировать пациента, несмотря на начавшийся пожар. Как стало известно позднее, врачей представят к награде. Вместе с тем здание кардиоцентра законсервируют, поскольку оно является историческим, а потом проведут реконструкцию.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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