"Каждый подвергает себя опасности": Пригожин призвал не ездить в Грузию после инцидента с Познером

Российский продюсер Иосиф Пригожин призвал россиян воздержаться от поездок в Грузию после инцидента с журналистом Владимиром Познером, которому пришлось покинуть страну из-за акции протеста. Мнением он поделился в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

"Нам стоит вообще если не бойкотировать, то совершенно точно на ближайшее время, пока не закончится неразбериха, просто поставить этот регион на стоп-лист, к великому сожалению. Каждый русский гражданин подвергает себя опасности, пересекая границу этой страны, к сожалению", — отметил продюсер.

Пригожин подчеркнул, что это связано не с политической обстановкой в республике, а с настроем отдельных граждан. Он также выразил благодарность Правительству Грузии и правоохранительным органам, которые "предотвратили катастрофу". По словам продюсера, из-за таких радикалов страна может потерпеть серьёзные убытки в сфере туризма и экономики.

"Все те, кто вышли, оголтелые, просто мерзавцы. Они добились своей цели, они использовали Познера как повод для конфронтации. Это не относится ко всей Грузии, это не относится к 90% населения Грузии. Все эти националистические выпады приведут к кризису и к катастрофе", — подчеркнул Пригожин.

Он подчеркнул, что произошедшее с Познером в Тбилиси является предательством собственных идеалов, национальных традиций и "просто негодяйским поступком". По мнению Пригожина, своими действиями активисты оскорбили пожилого человека. Он также напомнил, что каждый имеет право на собственную точку зрения.

Напомним, Владимир Познер прилетел в Тбилиси, чтобы 1 апреля отметить 87-й день рождения. Так он делает уже третий год подряд, но в этот раз представители оппозиции устроили акцию протеста из-за приезда телеведущего. Причиной холодного приёма стали давние слова журналиста о том, что Абхазия никогда не будет частью Грузии. В результате Познеру пришлось покинуть страну. Также после визита в грузинскую столицу телеведущего в центре Тбилиси осквернили памятник русскому драматургу, поэту и композитору Александру Грибоедову. На постаменте написали краской: "Россия — зло".

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