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В Ярославле задержан депутат облдумы Роман Фомичёв

Его подозревают в совершении коррупционного преступления.

2 апреля 2021, 13:15
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/B-KiqWziL80/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">roman_fomichev</a></p>

Фото © Instagram / roman_fomichev

В Ярославле правоохранители задержали депутата областной думы от партии "Единая Россия" Романа Фомичёва. Его подозревают в совершении коррупционного преступления, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

"Сотрудниками Следственного управления СК России по Ярославской области задержан депутат Ярославской областной думы Роман Фомичёв. Мужчина подозревается в совершении коррупционного преступления, выявленного сотрудниками ФСБ России", — говорится в сообщении ведомства.

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Добавим, что остальные подробности по делу депутата пока не разглашаются.

Известно, что в 2013 году Фомичёв избирался депутатом в Ярославскую областную думу от партии "Зелёные", а в 2018 году — от "Единой России". На сегодняшний день он возглавляет Комитет по экономической политике. По данным местных СМИ, Фомичёв также числится учредителем ещё в десятке фирм строительного профиля.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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