В Ярославле задержан депутат облдумы Роман Фомичёв
Его подозревают в совершении коррупционного преступления.
Фото © Instagram / roman_fomichev
В Ярославле правоохранители задержали депутата областной думы от партии "Единая Россия" Романа Фомичёва. Его подозревают в совершении коррупционного преступления, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.
"Сотрудниками Следственного управления СК России по Ярославской области задержан депутат Ярославской областной думы Роман Фомичёв. Мужчина подозревается в совершении коррупционного преступления, выявленного сотрудниками ФСБ России", — говорится в сообщении ведомства.
Добавим, что остальные подробности по делу депутата пока не разглашаются.
Известно, что в 2013 году Фомичёв избирался депутатом в Ярославскую областную думу от партии "Зелёные", а в 2018 году — от "Единой России". На сегодняшний день он возглавляет Комитет по экономической политике. По данным местных СМИ, Фомичёв также числится учредителем ещё в десятке фирм строительного профиля.
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