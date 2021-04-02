В Ярославле задержан депутат облдумы Роман Фомичёв

Известно, что в 2013 году Фомичёв избирался депутатом в Ярославскую областную думу от партии "Зелёные", а в 2018 году — от "Единой России". На сегодняшний день он возглавляет Комитет по экономической политике. По данным местных СМИ, Фомичёв также числится учредителем ещё в десятке фирм строительного профиля.