Переодетая стюардессой жена Байдена разыграла пассажиров президентского самолёта 1 апреля

Джилл Байден, супруга американского лидера Джо Байдена, 1 апреля устроила розыгрыш для пассажиров президентского самолёта, следовавшего по маршруту Вашингтон — Калифорния. Об этом сообщает телеканал NBC.

Как стало известно, Джилл Байден переоделась стюардессой воздушного судна, надев чёрный парик и бейдж с именем Жасмин, а затем раздала пассажирам борта номер один, в том числе журналистам президентского пула, мороженое.

Как отмечает телеканал, никто из пассажиров президентского лайнера не узнал переодетую первую леди, включая её помощников. Розыгрыш раскрылся только в тот момент, когда Джилл вернулась в общий салон, но уже без парика, и поздравила всех с 1 апреля.

Ранее Лайф назвал самые популярные у россиян товары для розыгрыша 1 апреля. Их средняя стоимость составила 1450 рублей.

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