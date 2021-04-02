Глава Минздрава Черногории вакцинировалась "Спутником V"

Она отметила надёжность, качество и эффективность российского препарата.

Министр здравоохранения Черногории Елена Боровинич-Бойович привилась "Спутником V". Видео © Vlada Crne Gore

Министр здравоохранения Черногории Елена Боровинич-Бойович в интервью RT заявила, что сделала прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V".

"Я вакцинировалась "Спутником V" и считаю, что это надёжная, качественная, эффективная и безопасная вакцина", — сказала министр.

Боровинич-Бойович отметила, что "Спутник V" — поистине серьёзный проект, который был реализован благодаря колоссальным усилиям множества высококлассных специалистов. Она подчеркнула, что вакцина заслуживает большего уважения.