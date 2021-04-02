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Опубликовано 2 апреля 2021, 16:47

Глава Минздрава Черногории вакцинировалась "Спутником V"

Она отметила надёжность, качество и эффективность российского препарата.

Министр здравоохранения Черногории Елена Боровинич-Бойович привилась "Спутником V". Видео © Vlada Crne Gore

Министр здравоохранения Черногории Елена Боровинич-Бойович в интервью RT заявила, что сделала прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V".

"Я вакцинировалась "Спутником V" и считаю, что это надёжная, качественная, эффективная и безопасная вакцина", — сказала министр.

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Боровинич-Бойович отметила, что "Спутник V" — поистине серьёзный проект, который был реализован благодаря колоссальным усилиям множества высококлассных специалистов. Она подчеркнула, что вакцина заслуживает большего уважения.

Ранее Лайф рассказывал, что Черногория является одной из 59 стран, которые одобрили применение "Спутника V". Препарат занимает второе место в мире по количеству разрешений, выданных государственными регулирующими органами.

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Елена Боровинич-Бойович. Фото © Flickr / Vlada Crne Gore / Government of Montenegro

Варвара Романова
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