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Новый роман Давы полностью разоблачён после того, как профайлер увидел реакцию его помощницы

Теперь рэперу будет сложнее отрицать все слухи, что ходят о его новой девушке.

2 апреля 2021, 12:03

Фото © КП

С тех пор как блогер Дава (настоящее имя — Давид Манукян) в начале года расстался с 35-летней Ольгой Бузовой, всё внимание фанатов парочки приковано к его новым отношениям. Точнее — к слухам, которые 28-летний парень упорно отрицает, несмотря на все доказательства, тщательно собранные поклонниками. Вот и во время интервью на премии "Прорыв года" от журнала Moda Topical Дава принялся отмахиваться от вопросов журналистов о романе с его помощницей Анной Маковской.

Видео © КП

Вот только профессиональный психолог и профайлер Илья Анищенко, который в том числе консультирует сотрудников госкорпораций, банков и силовых структур страны, поймал его на лжи. Специалист изучил интервью, уделив пристальное внимание поведению и Давы, и его помощницы, которая всё это время стояла неподалёку, и сделал выводы, пишет КП.

Фото © КП

Фото © КП

Поздравляю, роман разоблачён. Обратите внимание на поведение Давы. <...> Это типичное поведение лжеца, которому тяжело врать здесь и сейчас. Он говорит, что свободен. Но для меня очевидно, что отношения есть, просто сам Манукян серьёзными их не считает

Илья Анищенко

Фото © КП

Фото © КП

Во время интервью Дава ничего не отрицал, а уводил разговор в удобное для него русло, хотя лицо и дёргающаяся губа выдавали его нервозность и страх разоблачения. Но красноречивее всего повела себя Анна. Она заметно злилась и была недовольна словами рэпера — смотрела исподлобья, жевала губы и вытягивала их в трубочку.

У неё проявляются сильные признаки стресса в тот момент, когда упоминают её имя. Я вижу, что она сильно-сильно влюблена, но блогер этого не ценит

Илья Анищенко

Олег Майами обматерил Айзу прямо во время съёмок, услышав, как она лишилась девственности

Олег Майами обматерил Айзу прямо во время съёмок, услышав, как она лишилась девственности

Авторы
Бояршина Анна
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