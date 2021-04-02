Новый роман Давы полностью разоблачён после того, как профайлер увидел реакцию его помощницы
Теперь рэперу будет сложнее отрицать все слухи, что ходят о его новой девушке.
С тех пор как блогер Дава (настоящее имя — Давид Манукян) в начале года расстался с 35-летней Ольгой Бузовой, всё внимание фанатов парочки приковано к его новым отношениям. Точнее — к слухам, которые 28-летний парень упорно отрицает, несмотря на все доказательства, тщательно собранные поклонниками. Вот и во время интервью на премии "Прорыв года" от журнала Moda Topical Дава принялся отмахиваться от вопросов журналистов о романе с его помощницей Анной Маковской.
Видео © КП
Вот только профессиональный психолог и профайлер Илья Анищенко, который в том числе консультирует сотрудников госкорпораций, банков и силовых структур страны, поймал его на лжи. Специалист изучил интервью, уделив пристальное внимание поведению и Давы, и его помощницы, которая всё это время стояла неподалёку, и сделал выводы, пишет КП.
Поздравляю, роман разоблачён. Обратите внимание на поведение Давы. <...> Это типичное поведение лжеца, которому тяжело врать здесь и сейчас. Он говорит, что свободен. Но для меня очевидно, что отношения есть, просто сам Манукян серьёзными их не считает
Во время интервью Дава ничего не отрицал, а уводил разговор в удобное для него русло, хотя лицо и дёргающаяся губа выдавали его нервозность и страх разоблачения. Но красноречивее всего повела себя Анна. Она заметно злилась и была недовольна словами рэпера — смотрела исподлобья, жевала губы и вытягивала их в трубочку.
У неё проявляются сильные признаки стресса в тот момент, когда упоминают её имя. Я вижу, что она сильно-сильно влюблена, но блогер этого не ценит
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