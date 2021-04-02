Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

Президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону с белорусским лидером Александром Лукашенко. Лидеры обменялись поздравлениями по случаю общего праздника – Дня единения народов России и Белоруссии.

"Выражен обоюдный настрой на продолжение продуктивной совместной работы по дальнейшему развитию всего комплекса российско-белорусских союзнических отношений. Обсужден и целый ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, включая сотрудничество в борьбе с коронавирусной инфекцией", — сообщили в пресс-службе Кремля.