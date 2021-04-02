Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
Речь зашла в том числе о борьбе с коронавирусом.
Президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону с белорусским лидером Александром Лукашенко. Лидеры обменялись поздравлениями по случаю общего праздника – Дня единения народов России и Белоруссии.
"Выражен обоюдный настрой на продолжение продуктивной совместной работы по дальнейшему развитию всего комплекса российско-белорусских союзнических отношений. Обсужден и целый ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, включая сотрудничество в борьбе с коронавирусной инфекцией", — сообщили в пресс-службе Кремля.
А 22 февраля лидеры встретились лично в Сочи. Переговоры продолжались около шести с половиной часов. Путин и Лукашенко обсуждали вопросы интеграции стран, финансовой поддержки, которую Россия оказывает экономике Белоруссии, а также наиболее важную на сегодняшний день тему — вакцинацию от коронавируса. Лукашенко назвал российскую вакцину "Спутник V" лучшей в мире, однако признался, что к осени в Белоруссии появится собственный препарат.
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