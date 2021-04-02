Россияне впервые написали ЕГЭ по русскому языку прямо во время полёта
В акции поучаствовали родители выпускников школ.
Пассажиры, которые летели из Москвы в Сочи, смогли написать демоверсию единого государственного экзамена по русскому языку прямо на борту самолёта. Акцию "ЕГЭ для родителей" впервые провели Министерство образования Подмосковья, московский аэропорт Домодедово и авиакомпания NordStar.
"Такая акция призвана привлечь внимание жителей нашего региона к предстоящей итоговой аттестации. Также это отличная возможность для пассажиров провести время в полёте и проверить свои знания", — цитирует слова министра образования Московской области Ирины Каклюгиной пресс-служба ведомства.
Она отметила, что впереди для выпускников ответственный период, подготовка к которому уже активно ведётся в школах, и важно показать, что сдать экзамен более чем реально. При этом аэропорт Домодедово уже во второй раз присоединяется к мероприятию — в прошлом году участники ВОВ, сотрудники воздушной гавани, пассажиры и представители авиакомпаний написали ЕГЭ по истории в пассажирском терминале.
Ранее Лайф рассказывал, что итоговое сочинение для одиннадцатиклассников перенесли. Теперь оно состоится 15 апреля.
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