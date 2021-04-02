"Перекрыть выгоду от донатов": Пушков назвал размер штрафов за треш-стримы

Авторы законопроекта о запрете треш-стримов пропишут административные штрафы в размере 600 тысяч рублей за первое нарушение со стороны стримера, если он при этом не сделал ничего противозаконного. Об этом рассказал сенатор Алексей Пушков.

"Принципиальный наш подход, который пока не подвергался никем сомнению, что штрафы в КоАП РФ могут достигать 600 тысяч рублей. Смысл такого штрафа состоит в том, чтобы перекрыть выгоду от так называемых донатов", — приводит слова Пушкова ТАСС.

Сенатор уточнил, что правоохранительные органы предлагают рабочей группе по разработке законодательных предложений активнее применять именно административные наказания, чтобы появлялась поэтапная система. Например, словесные издевательства, которые могут рассматриваться как форма унижения человеческого достоинства и нарушения общественного порядка, уточнил Пушков.

Сейчас рабочая группа рассматривает три основных предложения по изменению уголовных статей, которые будут доработаны. Финальную версию законопроекта планируют представить к концу апреля.

Ранее Лайф рассказывал, что трое ярославцев устроили треш-стрим с погромом квартиры и изнасиловали её хозяйку.

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