Названы имена участников "Дома-2", которые вернутся в обновлённое реалити-шоу

В обновлённое реалити-шоу "Дом-2" вернутся самые рейтинговые и яркие участники проекта. Так, например, на съёмки приглашены Алёна Рапунцель, Илья Яббаров, Анастасия Дашко, Евгения Феофилактова и многие другие. Об этом сообщает телеканал "360", ссылаясь на осведомлённый источник.

"Сейчас пул участников телепроекта "Дом-2" продолжает находиться на съёмочной площадке в ожидании возобновления съёмок. Молодые люди всё это время просто живут на территории. Все камеры отключены, зарплату участникам пока не выплачивают", — рассказал собеседник, отметив, что даже отсутствие выплат не стимулирует молодых людей покинуть телепроект.

Источник утверждает, что для поднятия рейтинга в шоу вернутся самые яркие участники за всё время существования проекта. По его словам, снова сниматься на телестройке, помимо уже упомянутых, согласились Захар Саленко, Катя Колисниченко, Роман Третьяков, Антон Гусев.

Кроме того, руководство "Дома-2" сейчас ведёт переговоры с Тори Карасёвой и Римой Пенджиевой. А вот Алёна Водонаева и Виктория Боня, по словам источника, не захотели возвращаться к съёмкам в телепроекте.

Напомним, о закрытии телепроекта "Дом-2" стало известно в декабре 2020 года. Однако позже генеральный директор проекта Александр Расторгуев заявил, что шоу продолжится на другом канале. Сегодня телеканал "Ю" подтвердил сообщения о том, что шоу будет выходить в его эфире, раскрыв дату перезапуска и имена ведущих. Полное название проекта теперь звучит как "Дом-2. Новая любовь". Выпуски будут транслироваться утром и вечером.

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