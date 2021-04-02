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Российско-китайский бизнес-парк в Петербурге и один из самых больших ресторанов города переедут

Из-за этого может не состояться ежегодный деловой форум.

2 апреля 2021, 13:23
<p>Фото © <a href="https://cbc-spb.com/rkpb" target="_blank" rel="noopener noreferrer">cbc-spb.com</a></p>

Фото © cbc-spb.com

Российско-китайский бизнес-парк в Санкт-Петербурге возобновит свою работу в мае и будет располагаться на четвёртом этаже здания, где ранее находился ночной клуб "Метро". Об этом рассказал гендиректор парка и председатель китайского общества города Чэнь Чжиган.

Теперь бизнес-парк будет располагаться по адресу Лиговский проспект, 174.

"Первый и второй этажи здания занимают паб и ресторан, на третьем этаже расположена музыкальная гостиная. Пятый этаж отведён под работу радиостанции "Метро". А вот на четвёртом этаже и будет открыт наш офис", — приводит слова Чэнь Чжигана газета "Петербургский дневник".

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Однако из-за переезда, вероятно, поменяются ближайшие планы бизнес-парка. Каждый год в дни Петербургского международного экономического форума проводился и Российско-китайский деловой форум, однако подготовку начать в апреле, как это было ранее, организаторы не успеют. Велика вероятность, что мероприятие будет отменено.

Кроме того, поменяется формат одного из самых больших городских китайских ресторанов. Теперь "Большой ресторан Цинь" будет располагаться в новом месте, но площадь заведения с шести тысячи квадратных метров сократится до двух тысяч.

Ранее Лайф рассказывал, что в Санкт-Петербурге планируют запустить уникальный художественный проект, в рамках которого на фасады и стены жилых домов спроецируют известные русские картины.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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