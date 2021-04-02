Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

"Стадо баранов": Стилист Пугачёвой жёстко прошёлся по зрителям шоу "Маска"

Дизайнер Джордж Ровалс не смог определиться, кто его бесит больше: поклонники программы или надоевшие лица в жюри.

2 апреля 2021, 13:57
<p>Скриншот © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=Ao9FTCQecFQ" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Маска". Новый сезон. Выпуск № 7</a> </p>

Скриншот © YouTube / "Маска". Новый сезон. Выпуск № 7

Звёздный стилист Джордж Ровалс, работавший с Аллой Пугачёвой, жёстко раскритиковал шоу "Маска" за надоевшие лица в жюри и отсутствие идеи. По мнению дизайнера, эта рейтинговая программа является не более чем клоунадой, а поклонники "Маски" — люди с плохим вкусом.

"Я посмотрел фрагментами один из выпусков и больше не стал, потому что я себя уважаю. Говорят, у "Маски" хорошие рейтинги? Это потому, что у нас люди стадо баранов. Им ведь что навязывают, то они и берут", — приводит слова эксперта Sobesednik.ru.

Имена предполагаемых участников треш-шоу "Маска" слили в Сеть

Имена предполагаемых участников треш-шоу "Маска" слили в Сеть

А вот костюмы, в которых выступают участники, Ровалсу нравятся. Но только в этом случае, по словам стилиста, в эфире федерального канала нужно показывать людей, создавших всю это красоту, а не надоевших Филиппа Киркорова и Ольгу Бузову.

"Жюри в этой "Маске" какое: пэтэушники! Вздыхают, якобы не могут догадаться, кто поёт. А на самом деле наверняка знают, кто за каждым образом скрывается", — добавил он.

Выбывшая из "Маски" Марина Кравец пожаловалась на запрет шутить в треш-шоу

Выбывшая из "Маски" Марина Кравец пожаловалась на запрет шутить в треш-шоу

Напомним, что в седьмом выпуске российского треш-шоу "Маска" был рассекречен очередной участник — резидентка Comedy Сlub Марина Кравец, скрывавшаяся в костюме Солнца. Выбыв из проекта, она пожаловалась на запрет шутить во время съёмок: юмористка не отпускала колкости, чтобы жюри не "опознало" её раньше времени.

А раньше ведущий "Маски" приоткрыл тайну личности Зайца. И под маской может оказаться совсем не тот, на кого практически единогласно думают судьи.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1