Суд арестовал главного нефролога Петербурга, расчленившего и выбросившего жену в мусорку

Суд арестовал главного нефролога Петербурга, расчленившего и выбросившего в мусорку жену. Видео © Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал заведующего нефрологическим отделением одной из больниц города Александра Земченкова. Он обвиняется в жестоком убийстве супруги, совершённом в феврале 2010 года.

"Суд вынес постановление о заключении под стражу Александра Земченкова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство", — говорится в сообщении пресс-службы суда.

Отмечается, что об аресте врача ходатайствовал следователь. Земченков же и его адвокат просили о домашнем аресте. В итоге на время расследования врача заключили под стражу до 27 апреля 2021 года.

По версии следствия, 23 февраля 2010 года Александр Земченков в ходе ссоры убил жену, расчленил её тело и выбросил в мусорные контейнеры. А затем обратился в полицию и сказал, что она якобы пропала без вести. При этом врач всячески "помогал" правоохранителям раскрыть дело, из-за чего долгое время не вызывал подозрений.

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