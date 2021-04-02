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Суд арестовал главного нефролога Петербурга, расчленившего и выбросившего жену в мусорку

Сам медик просил о домашнем аресте.

2 апреля 2021, 14:16
<p>Фото © Городская Мариинская больница</p>

Фото © Городская Мариинская больница

Суд арестовал главного нефролога Петербурга, расчленившего и выбросившего в мусорку жену. Видео © Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал заведующего нефрологическим отделением одной из больниц города Александра Земченкова. Он обвиняется в жестоком убийстве супруги, совершённом в феврале 2010 года.

"Суд вынес постановление о заключении под стражу Александра Земченкова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство", — говорится в сообщении пресс-службы суда.

"Очень надеемся, очень верим": Обвинённый в убийстве жены петербургский нефролог искал её в "Жди меня"

"Очень надеемся, очень верим": Обвинённый в убийстве жены петербургский нефролог искал её в "Жди меня"

Отмечается, что об аресте врача ходатайствовал следователь. Земченков же и его адвокат просили о домашнем аресте. В итоге на время расследования врача заключили под стражу до 27 апреля 2021 года.

По версии следствия, 23 февраля 2010 года Александр Земченков в ходе ссоры убил жену, расчленил её тело и выбросил в мусорные контейнеры. А затем обратился в полицию и сказал, что она якобы пропала без вести. При этом врач всячески "помогал" правоохранителям раскрыть дело, из-за чего долгое время не вызывал подозрений.

"Гениальный врач": В Мариинской больнице рассказали о нефрологе, обвинённом в убийстве жены

"Гениальный врач": В Мариинской больнице рассказали о нефрологе, обвинённом в убийстве жены

Ранее Лайф сообщал, что житель Кубани получил пожизненный тюремный срок за два изнасилования и убийство.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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