Гнал от МКАД до центра: за 20 минут до ДТП Эдвард Бил летел по Кутузовскому проспекту со скоростью 146 км/ч

Блогер Эдвард Бил, который накануне устроил жуткое ДТП с четырьмя легковушками в центре Москвы, незадолго до происшествия летел по Кутузовскому проспекту со скоростью 146 км/ч. Лайф проследил маршрут молодого человека и узнал, какие скорости зафиксировали камеры видеонаблюдения:

"Я был за рулём": Опубликовано видео допроса блогера Эдварда Била по делу о резонансном ДТП в Москве

Добавим, что после этого "ауди" блогера поехал по Дорогомиловской улице и Бородинскому мосту в центр. ДТП произошло в 11:49 на Садовом кольце.