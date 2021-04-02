Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Гнал от МКАД до центра: за 20 минут до ДТП Эдвард Бил летел по Кутузовскому проспекту со скоростью 146 км/ч

Лайф узнал, что зафиксировали камеры по маршруту блогера.

2 апреля 2021, 14:49
3410
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Блогер Эдвард Бил, который накануне устроил жуткое ДТП с четырьмя легковушками в центре Москвы, незадолго до происшествия летел по Кутузовскому проспекту со скоростью 146 км/ч. Лайф проследил маршрут молодого человека и узнал, какие скорости зафиксировали камеры видеонаблюдения:

10:49 — Рябиновая, МКАД — 112 км/ч

11:21 — Рябиновая, дом 63, строение 5 — 112 км/ч

11:25 — Рябиновая, дом 12 — 114 км/ч

11:25 — Можайское шоссе, дом 23 — 84 км/ч

11:28 — Кутузовский проспект, дом 1 — 146 км/ч

11:29 — Кутузовский проспект, Поклонная гора — 115 км/ч

11:30 — Кутузовский проспект, дом 35 — 137 км/ч

Схема ДТП на Садовом кольце

Схема ДТП на Садовом кольце

"Я был за рулём": Опубликовано видео допроса блогера Эдварда Била по делу о резонансном ДТП в Москве

"Я был за рулём": Опубликовано видео допроса блогера Эдварда Била по делу о резонансном ДТП в Москве

Добавим, что после этого "ауди" блогера поехал по Дорогомиловской улице и Бородинскому мосту в центр. ДТП произошло в 11:49 на Садовом кольце.

Блогер Эдвард Бил извинился перед пострадавшей в резонансном ДТП и намерен помочь ей

Блогер Эдвард Бил извинился перед пострадавшей в резонансном ДТП и намерен помочь ей

Напомним, 1 апреля днём синий автомобиль марки "ауди" вылетел на встречку и врезался в четыре легковушки в центре Москвы. По информации Лайфа, виновником аварии стал блогер Эдвард Бил. В результате пострадала водитель одного из повреждённых авто, она оказалась сотрудницей аппарата Госдумы. В отношении Била возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лет тюрьмы. Пранкер дал первые показания: якобы его Audi подрезал автомобиль Mitsubishi, у него сработал инстинкт самосохранения и он автоматически дёрнул руль.

Второй Ефремов: стерпит ли общество, если мажора Эдика Биля отмажут от тюрьмы

Второй Ефремов: стерпит ли общество, если мажора Эдика Биля отмажут от тюрьмы

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Патенты на работу для мигрантов в Москве станут электронными

сегодня в 15:57

Суд арестовал главного нефролога Петербурга, расчленившего и выбросившего жену в мусорку

сегодня в 14:16

Житель Киева расстрелял охранника магазина за замечание об отсутствии маски

сегодня в 15:42

Адвокат семьи пострадавшей в аварии с блогером Эдвардом Билом отказался от участия в деле

сегодня в 16:05

Адвокат доцента-расчленителя Соколова взялся за дело нефролога-убийцы

сегодня в 15:56

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1