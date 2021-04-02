Гнал от МКАД до центра: за 20 минут до ДТП Эдвард Бил летел по Кутузовскому проспекту со скоростью 146 км/ч
Лайф узнал, что зафиксировали камеры по маршруту блогера.
Фото © LIFE
Блогер Эдвард Бил, который накануне устроил жуткое ДТП с четырьмя легковушками в центре Москвы, незадолго до происшествия летел по Кутузовскому проспекту со скоростью 146 км/ч. Лайф проследил маршрут молодого человека и узнал, какие скорости зафиксировали камеры видеонаблюдения:
10:49 — Рябиновая, МКАД — 112 км/ч
11:21 — Рябиновая, дом 63, строение 5 — 112 км/ч
11:25 — Рябиновая, дом 12 — 114 км/ч
11:25 — Можайское шоссе, дом 23 — 84 км/ч
11:28 — Кутузовский проспект, дом 1 — 146 км/ч
11:29 — Кутузовский проспект, Поклонная гора — 115 км/ч
11:30 — Кутузовский проспект, дом 35 — 137 км/ч
Схема ДТП на Садовом кольце
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Добавим, что после этого "ауди" блогера поехал по Дорогомиловской улице и Бородинскому мосту в центр. ДТП произошло в 11:49 на Садовом кольце.
Напомним, 1 апреля днём синий автомобиль марки "ауди" вылетел на встречку и врезался в четыре легковушки в центре Москвы. По информации Лайфа, виновником аварии стал блогер Эдвард Бил. В результате пострадала водитель одного из повреждённых авто, она оказалась сотрудницей аппарата Госдумы. В отношении Била возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лет тюрьмы. Пранкер дал первые показания: якобы его Audi подрезал автомобиль Mitsubishi, у него сработал инстинкт самосохранения и он автоматически дёрнул руль.
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