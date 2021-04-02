Второй Ефремов: стерпит ли общество, если мажора Эдика Биля отмажут от тюрьмы

Еду вчера в сторону Садового, плетусь в крайнем левом ряду, не нарушая пробочной гармонии. Вдруг вой сирен — и скорые одна за другой мимо проносятся, полицейские экипажи по разделёнке гонят. Уже дома узнал, что на Садовом жуткая трагедия. 25-летний Эдвард Бил (в миру Эдик Биль), превысив скорость, выскочил на встречку и ушёл в лобовик, собрав пять машин, одна из которых превратилась в комок металла.

Думаете, юный мажор растерялся и раскаялся? Да ну что вы?... Эдик же известный блогер, крутой пранкер, суровый треш-стример с опытом телефонных издёвок над женщинами, полицейскими и даже детьми. Парень он ушлый, закалённый, без понятий и попыток их обрести! Никакого шока от содеянного, никакого испуга от вида развороченного и окровавленного "фольксвагена", за жизнь владелицы которого ведут борьбу врачи. Эдик, он ведь привык прикалываться над нами, над всем этим грешным миром.

И здесь прикололся. Сразу после столкновения прыгнул на заднее сиденье, а журналистам начал рассказывать, что машину дал другу, но друг после аварии сбежал. Более того, он на моих коллег с претензиями обрушился. А почему Эдику жить по приколу? Да потому что клал он с прибором на людей и их правила. У него только за 2021 год — 420 штрафов! Простейшая арифметика — по пять квитанций на день. И какие квитанции! Чего мелочиться, если быдло всё схавает? Итак, 245 превышений на 20–40 км/ч, 104 штрафа за превышение на 40–60 км/ч, 48 оповещений о превышение скорости на 60–80 км/ч и 23 за превышение на 80 км/ч. Неужели в ГИБДД никого не взволновала такая статистика? Никто не вспомнил, как вертела всю систему на своём руле Мара Багдасарян. Странно...

Да, кровь у Эдика горячая, ему адреналина охота. А людям охота спокойно и безопасно жить. А спокойно и безопасно жить можно лишь в том случае, если такие, как Эдик Биль, будут на протяжении долгих лет вести свои треш-токи из-под зоновской шконки.

Здесь нельзя не вспомнить трагическое ДТП с участием Михаила Ефремова. За смерть курьера Сергея Захарова известный актёр получил семь лет колонии. Не мне судить о суровости или мягкости приговора, но определённо точно: человеческая жизнь не измеряется годами, проведёнными в зоне. Но в чём-то эти трагедии схожи. И не только тем, что произошли они на одном участке Садового кольца. И в случае с Ефремовым, как и с Билем, — были попытки доказать, что за рулём машины сидел мифический друг.

В ситауции с Ефремовым имели место явные подтасовки со стороны адвоката Пашаева. В отношении дела Биля их стоит ожидать. Сейчас близкие с деньгами в руках бросятся доказывать, что мальчик святой, потому как он намного лучше других мальчиков, что внушали ему с детства родные. И вот здесь нашей судебной системе предстоит опровергнуть мысль, что процесс над Ефремовым был показательным и он сидит, если не за всех, то за многих.

Приговор Билю не должен ограничиться двумя или тремя годами, которые превратятся в месяцы отсидки, после которых треш-стример вновь выедет на улицы калечить ни в чём не повинных людей. А стало быть, нам необходимо ужесточение законов за такие преступления. Чтобы люди не писали в комментариях: "Биль врезался в машину женщины, которая работает консультантом в Госдуме. Значит, есть шанс, что не отмажут". Шанс после такого беспредела у похожих мерзавцев может быть один: сесть далеко и надолго. И количество штрафов не должно доходить до 566 (как у Биля). А главное, не нужно ничего изобретать! Нужно просто взять и перенять законы некоторых западных стран, в которых кара для таких, как Биль, сурова и неизбежна.

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