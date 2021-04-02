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Начальникам рассказали, как победить "синдром пятницы" у подчинённых

Заранее определившимся с планами на выходные людям проще провести последний рабочий день недели с пользой.

2 апреля 2021, 14:55
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Работники меньше настроены на труд с приближением выходных, в преддверии субботы их работоспособность традиционно снижается, что сказывается на достижениях компании. Психолог Наталья Бар в эфире телеканала "Санкт-Петербург" поделилась рекомендациями, которые помогут победить "синдром пятницы".

Эксперт отметила, что важно правильно спланировать задачи на всю неделю. Так, работодателю стоит заранее очертить круг обязанностей и равномерно распределить дела. То же касается и личного тайм-менеджмента подчинённых. При этом, планируя работу, важно не забывать об отдыхе.

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Бар подчеркнула, что людям, которые определили заранее, как проведут свои выходные или свободное время на неделе, проще провести пятницу с пользой. Такой подход позволит сэкономить силы и закончить рабочую неделю без ощущения усталости.

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Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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