"Вырезали огромный кусок мозга": Что говорят врачи о шансах Заворотнюк спустя два года болезни

Я всё-таки не думаю, что она сможет вернуться к полноценной работе. Извините, но, когда у человека вырезали огромный кусок мозга, он становится совсем другим. Вряд ли она сможет произносить какие-то монологи, но не исключено, что сможет появляться в эпизодах. Я так понимаю, что у неё есть определённые сложности. Я её лично не видел, но, насколько я понимаю, она в каталке, не ходит сама. К сожалению, эта болезнь одна из самых худших и прогноз почти всегда неутешительный. Профессия в этом случае не главное, если ей удастся сохранить жизнь — уже победа

Пётр Чумаков, профессор