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"Вырезали огромный кусок мозга": Что говорят врачи о шансах Заворотнюк спустя два года болезни

Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии 13 сентября 2019 года. С тех пор поклонники с замиранием сердца следят за каждой новостью о состоянии "прекрасной няни", которая борется с агрессивным раком головного мозга — глиобластомой.

2 апреля 2021, 15:01

Фото © Facebook / Анастасия Заворотнюк

Всё это время рядом с артисткой находилась её семья, которая предпочитала не распространяться о её состоянии. Поэтому вокруг ходила масса слухов. Член-корреспондент РАН, профессор Пётр Чумаков, который разрабатывал лекарство для звезды, рассказал КП, как проходило её лечение.

Фото © Facebook / Анастасия Заворотнюк

Фото © Facebook / Анастасия Заворотнюк

Сначала Анастасии сделали операцию, вырезали новообразование. Потом она прошла курс химии, затем на два-три месяца наступила ремиссия. Заворотнюк уже начала поправляться, и тут возник рецидив. Это было летом 2019 года. А осенью они к нам обратились. Что здесь важно: когда Заворотнюк делали операцию, её опухолевые клетки отдали в институт Петрова — там сделали так называемую культуру клеток. Нам удалось эти клетки достать и протестировать на чувствительность к нашим вирусным препаратам, результаты оказались хорошими. Но семья в то время уже начала принимать иммунотерапию от питерских учёных, так что наш метод пришлось отложить

Пётр Чумаков, профессор

Фото © Facebook / Анастасия Заворотнюк

Фото © Facebook / Анастасия Заворотнюк

Профессор разработал экспериментальную терапию, в рамках которой безвредные вирусы атакуют раковые клетки. Однако муж Анастасии фигурист Пётр Чернышёв решил оставить малоизученный метод на крайний случай. Сейчас такой надобности нет. По словам Чумакова, к удивлению, у звезды всё не так плохо, как обычно бывает при глиобластоме. Однако снова, как раньше, блистать на экране артистка вряд ли сможет. Сейчас для неё главное — выжить.

Я всё-таки не думаю, что она сможет вернуться к полноценной работе. Извините, но, когда у человека вырезали огромный кусок мозга, он становится совсем другим. Вряд ли она сможет произносить какие-то монологи, но не исключено, что сможет появляться в эпизодах. Я так понимаю, что у неё есть определённые сложности. Я её лично не видел, но, насколько я понимаю, она в каталке, не ходит сама. К сожалению, эта болезнь одна из самых худших и прогноз почти всегда неутешительный. Профессия в этом случае не главное, если ей удастся сохранить жизнь — уже победа

Пётр Чумаков, профессор

Фото © Instagram / a_zavorotnyuk

Фото © Instagram / a_zavorotnyuk

Всё это время близкие тщательно скрывают Анастасию от чужих глаз. В загородном посёлке Крёкшино усилили охрану, чтобы у посторонних не было шансов подобраться к звезде. Учёный предположил, что причиной тому может быть изменившаяся из-за гормональной терапии внешность актрисы. Подобная трансформация произошла и с боровшейся с раком мозга Жанной Фриске.

Конечно, человек очень меняется: лицо становится одутловатым вплоть до неузнаваемости. Все процессы в организме меняются, это неизбежно сопутствует такому заболеванию. Я вполне допускаю, что и у Анастасии сейчас такой же вид, поэтому родные и скрывают её от публики

Пётр Чумаков, профессор

Фото © Instagram / anna_zavorotnyuk

Фото © Instagram / anna_zavorotnyuk

Профессор отметил, что, даже если Анастасия и не вернётся в кино, самое главное, чтобы она была рядом с семьёй. У актрисы подрастает дочка, которой очень нужны материнская любовь и забота. 3 апреля "моей прекрасной няне" исполнится 50 лет.

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Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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