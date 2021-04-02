Племянница Ефремова выложила настолько откровенные фото, что не спасла даже цензура из смайликов

33-летняя племянница Михаила Ефремова Ольга немало удивила подписчиков откровенностью новых фото. На них актриса позировала в спальне и делала селфи перед зеркалом. Из одежды на женщине было только бельё, которое мало что смогло прикрыть. Обнажённую грудь Ольга на одном снимке прикрывала рукой, а на втором — стикерами. Светлые волосы знаменитость собрала наверх, чтобы не мешали, а о макияже даже не стала и думать.

Фото © Instagram / efra_life

Поклонникам племянница Ефремова продемонстрировала плоский и рельефный живот, а также подтянутые руки и ноги. Пикантные снимки она подписала так: "Подкачалась! Пойду теперь по снегу бегать! Соскучилась... Думала, всё растаяло уже... Ан нет!!! И ещё наваливает!" Подписчики пришли в восторг от снимков Ольги, о чём немедленно сообщили в комментариях.

Фото © Instagram / efra_life

Вау, нет слов👏 solovasyavvv

Нескромно, однако! maxmaddog2009

Вот зачем всех с ума сводить?.. aristocrat77

Фото © Instagram / efra_life

Неудивительно, что фигуре Ольги многие завидуют — женщина серьёзно относится к своему телу. Она часто занимается йогой и публикует фото тренировок. Всё свободное время посвящает спорту и воспитанию сына, решив позабыть о личной жизни. Актриса встречалась с несколькими коллегами, но затем поняла, что мужчины творческих профессий не могут быть верными. Она несколько лет прожила в Италии с мужем, от которого и родила ребёнка, но в 2017 году вернулась на родину.

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