Племянница Ефремова выложила настолько откровенные фото, что не спасла даже цензура из смайликов
Так актриса хотела похвастаться фигурой, которую успела к лету привести в порядок.
33-летняя племянница Михаила Ефремова Ольга немало удивила подписчиков откровенностью новых фото. На них актриса позировала в спальне и делала селфи перед зеркалом. Из одежды на женщине было только бельё, которое мало что смогло прикрыть. Обнажённую грудь Ольга на одном снимке прикрывала рукой, а на втором — стикерами. Светлые волосы знаменитость собрала наверх, чтобы не мешали, а о макияже даже не стала и думать.
Поклонникам племянница Ефремова продемонстрировала плоский и рельефный живот, а также подтянутые руки и ноги. Пикантные снимки она подписала так: "Подкачалась! Пойду теперь по снегу бегать! Соскучилась... Думала, всё растаяло уже... Ан нет!!! И ещё наваливает!" Подписчики пришли в восторг от снимков Ольги, о чём немедленно сообщили в комментариях.
Вау, нет слов👏
Нескромно, однако!
Вот зачем всех с ума сводить?..
Неудивительно, что фигуре Ольги многие завидуют — женщина серьёзно относится к своему телу. Она часто занимается йогой и публикует фото тренировок. Всё свободное время посвящает спорту и воспитанию сына, решив позабыть о личной жизни. Актриса встречалась с несколькими коллегами, но затем поняла, что мужчины творческих профессий не могут быть верными. Она несколько лет прожила в Италии с мужем, от которого и родила ребёнка, но в 2017 году вернулась на родину.
WOW-stars
"Вырезали огромный кусок мозга": Что говорят врачи о шансах Заворотнюк спустя два года болезни
сегодня в 15:01
Новый роман Давы полностью разоблачён после того, как профайлер увидел реакцию его помощницы
сегодня в 12:03
Рэперша открыла продажу откровенных кадров, отметив 18-летие, и заработала $1 млн за шесть часов
сегодня в 10:37
Выбор редакции
"Самая красивая женщина в мире" вышла на подиум с обнажённой грудью, которая свела с ума оператора
"Вырезали огромный кусок мозга": Что говорят врачи о шансах Заворотнюк спустя два года болезни
Смерть за видео: как подруга любовницы Тарзана стала жертвой чужих грехов
Патенты на работу для мигрантов в Москве станут электронными
Адвокат доцента-расчленителя Соколова взялся за дело нефролога-убийцы
Комментариев: 0