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"Самая красивая женщина в мире" вышла на подиум с обнажённой грудью, которая свела с ума оператора

Таким экстравагантным образом модель приняла участие в показе новой коллекции бренда Mugler.

2 апреля 2021, 11:18

Фото © Instagram / bellahadid

Известная 24-летняя модель Белла Хадид лишний раз подтвердила своё звание самой красивой женщины, когда вышла на подиум, представляя весеннюю коллекцию популярного бренда Mugler. В абсолютно чёрной студии девушка прошлась в необычном наряде — на ней были надеты юбка с высоким разрезом, прозрачная блузка и сетчатые перчатки с колготками.

Видео © Instagram / bellahadid

Волосы Беллы были зачёсаны назад, а на лицо был нанесён минимум макияжа — чтобы красота модели не отвлекала зрителей от новой коллекции. Ролики и фото с показа девушка выложила в своём инстаграме, где они в короткое время набрали 1,5 млн лайков. Под видео Белла подписала: "Эти глаза, детка, никогда не врут".

Фото © Instagram / bellahadid

Фото © Instagram / bellahadid

Поклонники оценили юмор модели, ведь в видео оператор медленно опускает камеру по телу девушки, чтобы продемонстрировать её наряд во всех подробностях. Однако — умышленно или нет — он на некоторое время останавливается на груди Беллы. Правда, фанаты в комментариях не нашли в себе сил возмутиться по этому поводу.

Фото © Instagram / bellahadid

Фото © Instagram / bellahadid

Mugler сейчас всех просто разнёс в щепки

lord.lvna

Ты моя любимая модель💘


aaron___philip

Ты лучше всех, моя королева! Я так горжусь тобой

belsreligion

47-летняя Хайди Клум станцевала перед камерой в маленьком бикини, и фанаты уверены — она ведьма

47-летняя Хайди Клум станцевала перед камерой в маленьком бикини, и фанаты уверены — она ведьма

Авторы
Бояршина Анна
Бояршина Анна

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