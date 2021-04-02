"Самая красивая женщина в мире" вышла на подиум с обнажённой грудью, которая свела с ума оператора
Таким экстравагантным образом модель приняла участие в показе новой коллекции бренда Mugler.
Известная 24-летняя модель Белла Хадид лишний раз подтвердила своё звание самой красивой женщины, когда вышла на подиум, представляя весеннюю коллекцию популярного бренда Mugler. В абсолютно чёрной студии девушка прошлась в необычном наряде — на ней были надеты юбка с высоким разрезом, прозрачная блузка и сетчатые перчатки с колготками.
Видео © Instagram / bellahadid
Волосы Беллы были зачёсаны назад, а на лицо был нанесён минимум макияжа — чтобы красота модели не отвлекала зрителей от новой коллекции. Ролики и фото с показа девушка выложила в своём инстаграме, где они в короткое время набрали 1,5 млн лайков. Под видео Белла подписала: "Эти глаза, детка, никогда не врут".
Поклонники оценили юмор модели, ведь в видео оператор медленно опускает камеру по телу девушки, чтобы продемонстрировать её наряд во всех подробностях. Однако — умышленно или нет — он на некоторое время останавливается на груди Беллы. Правда, фанаты в комментариях не нашли в себе сил возмутиться по этому поводу.
Mugler сейчас всех просто разнёс в щепки
Ты моя любимая модель💘
Ты лучше всех, моя королева! Я так горжусь тобой