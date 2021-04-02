"Самая красивая женщина в мире" вышла на подиум с обнажённой грудью, которая свела с ума оператора

Известная 24-летняя модель Белла Хадид лишний раз подтвердила своё звание самой красивой женщины, когда вышла на подиум, представляя весеннюю коллекцию популярного бренда Mugler. В абсолютно чёрной студии девушка прошлась в необычном наряде — на ней были надеты юбка с высоким разрезом, прозрачная блузка и сетчатые перчатки с колготками.

Видео © Instagram / bellahadid

Волосы Беллы были зачёсаны назад, а на лицо был нанесён минимум макияжа — чтобы красота модели не отвлекала зрителей от новой коллекции. Ролики и фото с показа девушка выложила в своём инстаграме, где они в короткое время набрали 1,5 млн лайков. Под видео Белла подписала: "Эти глаза, детка, никогда не врут".

Фото © Instagram / bellahadid

Поклонники оценили юмор модели, ведь в видео оператор медленно опускает камеру по телу девушки, чтобы продемонстрировать её наряд во всех подробностях. Однако — умышленно или нет — он на некоторое время останавливается на груди Беллы. Правда, фанаты в комментариях не нашли в себе сил возмутиться по этому поводу.

Фото © Instagram / bellahadid

Mugler сейчас всех просто разнёс в щепки lord.lvna

Ты моя любимая модель💘

aaron___philip