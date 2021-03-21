Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Модель надела платье с настолько странным вырезом, что её обнажённая грудь стала звездой того вечера

В таком виде Анна планировала пойти на празднование дня рождения подруги, где всё внимание досталось бы ей.

21 марта 2021, 12:00

Фото © Instagram / anna_paull

21-летняя модель из Австралии Анна Пол добилась безоговорочной любви от своих подписчиков в "Инстаграме" за миловидную внешность и пышные формы, которые она не прочь лишний раз продемонстрировать. Девушка выкладывает фото в купальниках и нижнем белье, но и обычные наряды совсем не уступают им в откровенности. Взять, к примеру, последний её образ — стильное платье, в котором модель собралась на день рождения подруги.

Фото © Instagram / anna_paull

Фото © Instagram / anna_paull

Анна похвасталась перед подписчиками своей обновкой, которая шикарно смотрелась на её фигуре. Золотой материал выгодно оттенял загорелую кожу и тёмные волосы девушки, которые она закрепила сзади. Модель сделала нюдовый макияж и добавила простой браслет с серьгами, решив, что платье само по себе большой аксессуар. И действительно, оно плотно обхватило талию и бёдра Анны, оставив грудь почти полностью обнажённой.

Фото © Instagram / anna_paull

Фото © Instagram / anna_paull

Поклонники, разумеется, пришли в восторг от такого наряда, заверив Анну, что так она точно станет главной звездой вечера. Вот только не все нашли в себе смелость повторить образ девушки. Они встревожились, что такой верх платья может соскочить в любой момент и превратить торжество в катастрофу.

Фото © Instagram / anna_paull

Фото © Instagram / anna_paull

Уф, ты доверяешь этому платью больше, чем я мужчинам

Пользователь "Инстаграма"

Меня поражает уровень доверия, который ты испытываешь к этому верху

Пользователь "Инстаграма"

Это платье будто было сделано для тебя

Пользователь "Инстаграма"

Голая певица МакSим поразила фанатов, сняв откровенное видео после реабилитации с психологами

Голая певица МакSим поразила фанатов, сняв откровенное видео после реабилитации с психологами

Авторы
Бояршина Анна
Бояршина Анна

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Пышка весом 120 кг отказалась от любимых сладостей, и вот как преобразилось её тело спустя 3 года

сегодня в 11:00

Самойлова рассказала о самочувствии после операции на груди за 600 тысяч рублей

сегодня в 10:49

Дочь честно показала, как её мама выглядит в Facebook и в жизни, и это два разных человека

сегодня в 10:00

Фармацевтический король и бывший тесть Баскова: что известно о Борисе Шпигеле, подозреваемом в даче взятки главе Пензенской области

сегодня в 11:53

Путин на совещании обсудит вопрос наращивания производства вакцин

сегодня в 11:47

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1