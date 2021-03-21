Модель надела платье с настолько странным вырезом, что её обнажённая грудь стала звездой того вечера

21-летняя модель из Австралии Анна Пол добилась безоговорочной любви от своих подписчиков в "Инстаграме" за миловидную внешность и пышные формы, которые она не прочь лишний раз продемонстрировать. Девушка выкладывает фото в купальниках и нижнем белье, но и обычные наряды совсем не уступают им в откровенности. Взять, к примеру, последний её образ — стильное платье, в котором модель собралась на день рождения подруги.

Фото © Instagram / anna_paull

Анна похвасталась перед подписчиками своей обновкой, которая шикарно смотрелась на её фигуре. Золотой материал выгодно оттенял загорелую кожу и тёмные волосы девушки, которые она закрепила сзади. Модель сделала нюдовый макияж и добавила простой браслет с серьгами, решив, что платье само по себе большой аксессуар. И действительно, оно плотно обхватило талию и бёдра Анны, оставив грудь почти полностью обнажённой.

Фото © Instagram / anna_paull

Поклонники, разумеется, пришли в восторг от такого наряда, заверив Анну, что так она точно станет главной звездой вечера. Вот только не все нашли в себе смелость повторить образ девушки. Они встревожились, что такой верх платья может соскочить в любой момент и превратить торжество в катастрофу.

Фото © Instagram / anna_paull

Уф, ты доверяешь этому платью больше, чем я мужчинам Пользователь "Инстаграма"

Меня поражает уровень доверия, который ты испытываешь к этому верху Пользователь "Инстаграма"

Это платье будто было сделано для тебя Пользователь "Инстаграма"

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