"Вы первый начали": Самбурская пригрозила Дробышу раскрыть, с чего начался их конфликт

Конфликт Настасьи Самбурской и Виктора Дробыша длится уже продолжительное время. Они начали выяснять отношения в суде, после чего Дробыш заявил, что вложил в Настасью около 12 миллионов рублей, но не получил ничего взамен. При этом, по словам продюсера, действовал он безвозмездно, а Самбурская проявила свою мелочность и алчность, не делясь гонорарами с музыкантами, заявляя о нарушении авторских прав.

Теперь пришло время хода Самбурской. Своей многомиллионной аудитории в "Инстаграме" она заявила, что будто бы продюсерский центр Дробыша наживается на молодых артистках, заставляя их "побираться по ресторанам и ходить на вечеринки к друзьям Дробыша". Самбурская также отметила, что собиралась разорвать контракт ещё в 2018 году, но якобы из-за угроз разгрома её квартиры со стороны продюсера решила отложить это решение на год. Теперь же, по мнению актрисы, Дробыш может отомстить ей.

"Я Дробыша не боюсь, но он очень завистливый и мелочный человек, который захочет отомстить мне за правду. Поэтому, если что-то со мной случится, вы знаете, кого винить", — заявила актриса в "Инстаграме".

Она пригрозила, что "скоро расскажет, как было на самом деле", и обратилась к Дробышу: "Ожидайте. Вы первый начали".

Ранее Самбурская рассказывала, что из-за заключённого контракта над ней висят "кабальные условия и обязательства по договору", которые ограничивают её в творческой деятельности. Причём это распространяется и на проекты, не связанные с Дробышем. Артистка призналась, что, когда подписывала документ, была неопытна и с самого начала во всём не разобралась.

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