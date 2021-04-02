"Это же чудо": Москвичей призвали успеть принять солнечные ванны
По словам метеоролога, угол наклона лучей от светила сейчас этому благоприятствует.
Фото © ТАСС / Григоров Гавриил
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что жители Москвы смогут наслаждаться безопасным для здоровья солнцем до середины следующей недели. Проглядывать оно начнёт уже сегодня, в субботу, 3 апреля. Будет облачно, но с прояснениями.
"Начиная с воскресенья мы прогнозируем уже переменную облачность и преимущественно без осадков, поэтому погода вполне солнечная. И это солнце, которое будет до середины следующей недели, — это же чудо! Оно же насыщено энергией", — приводит слова метеоролога РИА "Новости".
Как отметил Вильфанд, солнечная энергия сейчас примерно такая же, как в третьей пятидневке сентября. Однако температура воздуха значительно ниже сентябрьской, поскольку энергия солнца в данный момент идёт на то, чтобы растопить снег и прогреть почву.
"Сейчас угол наклона солнечных лучей большой, происходит рассеивание, поэтому сейчас лучшее время для солнечных ванн", — подчеркнул синоптик.
Ранее в Гидрометцентре рассказали, когда москвичи смогут выйти на улицу без курток.
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