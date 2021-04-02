"Это же чудо": Москвичей призвали успеть принять солнечные ванны

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что жители Москвы смогут наслаждаться безопасным для здоровья солнцем до середины следующей недели. Проглядывать оно начнёт уже сегодня, в субботу, 3 апреля. Будет облачно, но с прояснениями.

"Начиная с воскресенья мы прогнозируем уже переменную облачность и преимущественно без осадков, поэтому погода вполне солнечная. И это солнце, которое будет до середины следующей недели, — это же чудо! Оно же насыщено энергией", — приводит слова метеоролога РИА "Новости".

Как отметил Вильфанд, солнечная энергия сейчас примерно такая же, как в третьей пятидневке сентября. Однако температура воздуха значительно ниже сентябрьской, поскольку энергия солнца в данный момент идёт на то, чтобы растопить снег и прогреть почву.

"Сейчас угол наклона солнечных лучей большой, происходит рассеивание, поэтому сейчас лучшее время для солнечных ванн", — подчеркнул синоптик.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, когда москвичи смогут выйти на улицу без курток.

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