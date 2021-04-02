На Украине признались в совместной с НАТО подготовке к войне за Крым
В Незалежной добавили, что "никто этого не скрывает".
Фото © ТАСС / Сивков Пётр
Учения НАТО Defender Europe 2021 нужны для отработки возможной войны с Россией. Об этом заявил представитель Украины в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.
"Defender Europe 2021 — это переводится "защити Европу". Их смысл, что на акваториях от Балтийского до Чёрного морей отрабатывается — давайте прямым текстом — война с Россией, тема вооружённого противостояния с Россией", — уточнил он на ютуб-канале UKRLife.TV.
Как утверждает Арестович, Североатлантический альянс уже начал стягивание сил и их переброску, а также организацию вопросов логистики.
"Основной фокус — это Балканы и Крым и всё, что севернее Крыма. Это открытые источники, никто этого не скрывает", — подчеркнул представитель Незалежной в трёхсторонней контактной группе по Донбассу.
Отмечается, что запланированные на май-июнь учения НАТО Defender Europe 2021 станут крупнейшими со времён холодной войны. На них планируют отработать оборонительные и наступательные действия в Восточной Европе и Прибалтике. Из стран — партнёров альянса к учениям активно привлекаются Украина, Грузия и Молдавия.
Как сообщалось ранее, на границе с Крымом прошли учения инженерно-сапёрных войск Вооружённых сил Украины.
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