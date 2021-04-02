Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

На Украине признались в совместной с НАТО подготовке к войне за Крым

В Незалежной добавили, что "никто этого не скрывает".

2 апреля 2021, 22:00

Фото © ТАСС / Сивков Пётр

Учения НАТО Defender Europe 2021 нужны для отработки возможной войны с Россией. Об этом заявил представитель Украины в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.

"Defender Europe 2021 — это переводится "защити Европу". Их смысл, что на акваториях от Балтийского до Чёрного морей отрабатывается — давайте прямым текстом — война с Россией, тема вооружённого противостояния с Россией", — уточнил он на ютуб-канале UKRLife.TV.

Как утверждает Арестович, Североатлантический альянс уже начал стягивание сил и их переброску, а также организацию вопросов логистики.

"Жест вежливости": В Совфеде усомнились, что разговор Байдена и Зеленского скажется на Крыме

"Жест вежливости": В Совфеде усомнились, что разговор Байдена и Зеленского скажется на Крыме

"Основной фокус — это Балканы и Крым и всё, что севернее Крыма. Это открытые источники, никто этого не скрывает", — подчеркнул представитель Незалежной в трёхсторонней контактной группе по Донбассу.

Отмечается, что запланированные на май-июнь учения НАТО Defender Europe 2021 станут крупнейшими со времён холодной войны. На них планируют отработать оборонительные и наступательные действия в Восточной Европе и Прибалтике. Из стран — партнёров альянса к учениям активно привлекаются Украина, Грузия и Молдавия.

Как сообщалось ранее, на границе с Крымом прошли учения инженерно-сапёрных войск Вооружённых сил Украины.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

США обвинили Россию в "дезинформации" о ситуации на границе с Украиной

сегодня в 21:38

"Оставьте их в покое": Британцы бурно отреагировали на 10 "перехватов" российских самолётов силами НАТО

сегодня в 05:08

США сняли санкции с сотрудников Международного уголовного суда

сегодня в 21:31

"Доказали всему миру": Россиянин сорвал голос, но стал чемпионом мира по смеху

сегодня в 21:55

Любимый "оборотень" Брежнева: как начальник московской ГАИ торговал "блатными" номерами

сегодня в 21:40

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1