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США сняли санкции с сотрудников Международного уголовного суда

Вместе с тем Штаты по-прежнему не согласны с действиями МУС, касающимися ситуации в Афганистане и Палестине.

2 апреля 2021, 21:31
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

США сняли экономические санкции и визовые ограничения с сотрудников Международного уголовного суда (МУС). Как сообщает Госдепартамент, американский президент Джо Байден отменил исполнительный указ 13928 "О блокировании собственности определённых лиц, связанных с Международным уголовным судом".

Таким образом, были отменены санкции, введённые предыдущей администрацией в отношении прокурора МУС Фату Бенсуды и начальника отдела юрисдикции, взаимодополняемости и сотрудничества канцелярии обвинителя Факисо Мочоко. В Госдепе подчёркивают, что это решение отражает оценку того, что принятые меры были неуместными и неэффективными.

"Мы по-прежнему решительно не согласны с действиями МУС, касающимися ситуации в Афганистане и Палестине. Мы по-прежнему возражаем против усилий суда по утверждению юрисдикции в отношении персонала негосударственных сторон, таких как Соединённые Штаты и Израиль. Однако мы считаем, что нашу озабоченность по поводу этих дел было бы лучше решать путём взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами в процессе МУС, а не путём введения санкций", — отметили в Госдепе.

Трамп оценил отказ МУС расследовать преступления военных США в Афганистане

Трамп оценил отказ МУС расследовать преступления военных США в Афганистане

Напомним, США начали войну в Афганистане в 2001 году. В 2014-м американские войска и союзники заявили об окончании конфликта, однако в следующем году он разгорелся снова. Американский экс-президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что осуждает действия МУС о расследовании преступлений в Афганистане со стороны военных США. В итоге в июне 2020 года Трамп подписал указ, позволяющий вводить ограничения в отношении сотрудников суда.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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