Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Полиция попросила суд ввести новые ограничения для скопинского маньяка

Поводом для этого стало невыполнение им выданного предписания.

2 апреля 2021, 21:03
<p>Виктор Мохов (скопинский маньяк). Фото © "<a href="https://rg62.info/2020/08/01/skopinskij-manyak-posle-osvobozhdeniya-v-2021-godu-planiruet-otomstit-svoim-zhertvam/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Областная рязанская газета</a>"</p>

Виктор Мохов (скопинский маньяк). Фото © "Областная рязанская газета"

Скопинское отделение полиции обратилось в суд с ходатайством о дополнительных ограничениях в отношении Виктора Мохова, более известного как скопинский маньяк. Об этом говорится на сайте Скопинского районного суда Рязанской области.

Исковое заявление от полицейских поступило в суд 31 марта. Судебное заседание уже назначили на 6 апреля, дело будет рассматриваться по существу по вопросу о дополнении ранее установленных административных ограничений.

Ранее Мохов был признан виновным по статье "Несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре". Она влечёт за собой наложение штрафа в размере от 1000 до 1500 рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Выходит в магазин — за ним идут: экс-следователь заявил о постоянном наблюдении за скопинским маньяком

Выходит в магазин — за ним идут: экс-следователь заявил о постоянном наблюдении за скопинским маньяком

Напомним, Виктор Мохов в 2000 году похитил двух девушек и запер их в своём доме в Скопине. Он продержал своих жертв в подвале почти четыре года, а одна из них за это время дважды рожала от маньяка, но оба раза преступник отбирал детей. На свободу скопинский маньяк вышел 3 марта 2021 года, проведя за решёткой 17 лет.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Скопинского маньяка Мохова признали виновным в нарушении административного надзора

сегодня в 16:56

Шмидт из "Бригады", осуждённый за хранение 280 килограммов спайса, вышел по УДО

вчера в 15:31

В Москве здания "зажгли синим" в рамках посвящённой аутизму акции — видео

сегодня в 20:32

На Украине признались в совместной с НАТО подготовке к войне за Крым

сегодня в 22:00

"Доказали всему миру": Россиянин сорвал голос, но стал чемпионом мира по смеху

сегодня в 21:55

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1