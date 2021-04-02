Полиция попросила суд ввести новые ограничения для скопинского маньяка

Скопинское отделение полиции обратилось в суд с ходатайством о дополнительных ограничениях в отношении Виктора Мохова, более известного как скопинский маньяк. Об этом говорится на сайте Скопинского районного суда Рязанской области.

Исковое заявление от полицейских поступило в суд 31 марта. Судебное заседание уже назначили на 6 апреля, дело будет рассматриваться по существу по вопросу о дополнении ранее установленных административных ограничений.

Ранее Мохов был признан виновным по статье "Несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре". Она влечёт за собой наложение штрафа в размере от 1000 до 1500 рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Напомним, Виктор Мохов в 2000 году похитил двух девушек и запер их в своём доме в Скопине. Он продержал своих жертв в подвале почти четыре года, а одна из них за это время дважды рожала от маньяка, но оба раза преступник отбирал детей. На свободу скопинский маньяк вышел 3 марта 2021 года, проведя за решёткой 17 лет.

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