Скопинского маньяка Мохова признали виновным в нарушении административного надзора
Ему грозит штраф или административный арест на срок до 15 суток.
Виктор Мохов. Скриншот © YouTube / Ксения Собчак
Скопинского маньяка Виктора Мохова признали виновным в нарушении административного надзора. Об этом свидетельствуют данные судебного делопроизводства участка № 31 судебного района Скопинского районного суда Рязанской области.
Согласно документу, Мохов признан виновным по статье "Несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре". Она влечёт за собой наложение штрафа в размере от 1000 до 1500 рублей или административный арест на срок до 15 суток.
Отмечается, что суд принял решение о назначении административного наказания, однако каким именно оно будет, не уточняется.
Напомним, преступление Виктор Мохов совершил в 2000 году, похитив двух девушек и заперев их в своём доме в Скопине. Он продержал своих жертв в подвале почти четыре года, а одна из них за это время дважды рожала от маньяка, но оба раза преступник отбирал детей. Как известно, на свободу скопинский маньяк вышел 3 марта 2021 года, проведя за решёткой 17 лет.
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Теперь в течение шести лет он должен находиться под административным надзором полиции. В течение этого срока Мохов не может без разрешения покидать пределы Скопинского района Рязанской области, посещать массовые мероприятия и выходить из дома после 22:00.
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