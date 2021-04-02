Взрыв газового баллона в Лионе спровоцировал впечатляющий пожар в строящемся здании — видео
В помещении в момент детонации находилось четверо рабочих.
Взрыв газового баллона вызвал мощный пожар в строящемся здании в Лионе. Видео © Twitter / Lyon Mag
В строящемся шестиэтажном здании в пригороде Лиона по неустановленной причине взорвался баллон с пропаном, вызвав сильный пожар. Об этом сообщает издание Le Figaro со ссылкой на префектуру региона.
Инцидент произошёл в коммуне Вольс-ан-Велен. Отмечается, что возгорание быстро взяли под контроль. В здании находилось четверо рабочих, они не пострадали и были эвакуированы.
На видеозаписи с места ЧП заметен огромный столб густого чёрного дыма, вздымающегося в воздух. По словам очевидцев, они слышали два крупных взрыва. На данный момент пожарным удалось потушить пламя.
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