Взрыв газового баллона в Лионе спровоцировал впечатляющий пожар в строящемся здании — видео

Взрыв газового баллона вызвал мощный пожар в строящемся здании в Лионе. Видео © Twitter / Lyon Mag

В строящемся шестиэтажном здании в пригороде Лиона по неустановленной причине взорвался баллон с пропаном, вызвав сильный пожар. Об этом сообщает издание Le Figaro со ссылкой на префектуру региона.

Инцидент произошёл в коммуне Вольс-ан-Велен. Отмечается, что возгорание быстро взяли под контроль. В здании находилось четверо рабочих, они не пострадали и были эвакуированы.

На видеозаписи с места ЧП заметен огромный столб густого чёрного дыма, вздымающегося в воздух. По словам очевидцев, они слышали два крупных взрыва. На данный момент пожарным удалось потушить пламя.

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